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兒童莫德納開打「BNT再等2週」！廠牌挑選、反悔怎麼辦　QA一次看

▲▼高雄學童施打莫德納疫苗。（圖／高雄市政府提供）

▲輝瑞兒童疫苗預計在5/12抵台，指揮中心也規劃在5/20前開打。（示意圖／高雄市政府提供）

記者張乃文／整理報導

6至11歲半劑莫德納陸續在各縣市開打後，首批輝瑞/BNT兒童疫苗77.76萬劑也將於5/12日清晨抵台，預計在5/20前開打。不過，對於兒童疫苗副作用與安全性，許多家長仍有疑慮，監測兒童及青少年接種不良反應，指揮中心也啟動「Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報」系統，相關資訊《ETtoday新聞雲》統整懶人包，讓大家能獲取更多資訊。

Q1：兒童疫苗要去哪裡打？

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A1：教育部指出，6～11歲兒童將比照12～17歲青少年BNT接種模式，可採「校園集中接種」或「合約醫療院所接種」執行，也充分尊重家長選擇。

Q2：何時可打到疫苗？

A2：會依照各縣市政府安排，部分縣市已經開始施打半劑量莫德納。至於輝瑞兒童疫苗，指揮中心宣布，預計將於5/20前開打。但要注意的是，需由家長填寫「疫苗接種評估暨意願書」方可讓小朋友接種。

Q3：原本想讓孩子打莫德納，但輝瑞疫苗快來了可以反悔嗎？

A3：指揮中心指揮官陳時中日前表示，可自由選擇，「調查完畢，家長覺得要再思考．就把同意書先收回去就好，等輝瑞疫苗調查，再同意來打就可以了。」

Q4：學童打疫苗可以請什麼假？

A4教育部長潘文忠說，施打疫苗後有3天疫苗假可提供給孩子如果身體不適需要休息，不會列入差勤或成績紀錄；家長如果因孩子施打疫苗需要在家照顧，也可請防疫照顧假來照顧和協助孩子。另北市教育局表示，除了疫苗假外，家長如基於防疫目的，得為子女請防疫假，請假不列入出缺勤紀錄。

▲▼公費流感疫苗首批開打。（圖／記者徐斌慎攝）

▲專家們認為，以目前本土疫情爆發，兒童接種疫苗利大於弊。（示意圖／資料照）

Q5：兒童疫苗可打哪些廠牌？施打疫苗後，常見不良反應有哪些？

A5：

－莫德納

接種兩劑，每劑0.25毫升（含50微克的mRNA，為成人劑量的一半）。兩劑施打間隔28天。不過指揮中心也指出，衡量接種間隔拉長可能有助於疫苗免疫力提升，與降低罕見心肌炎/心包膜炎發生風險，建議6至17歲兒童及青少年兩劑接種間隔以12週為原則。

食藥署指出，在6至11歲兒童的臨床試驗中，受試者最常見的不良反應為注射部位疼痛、疲勞、頭痛、肌痛、畏寒、噁心/嘔吐、腋窩腫脹/壓痛、發燒、注射部位紅斑、注射部位腫脹和關節痛，與成年人試驗結果相近。

台大公衛學院醫師許辰陽則指出，根據歐洲藥品管理局（EMA）最新資料顯示，大部分以輕微局部不良反應為主，如注射部位疼痛、紅腫；有80%的人有輕微全身性不良反應，「但報告裡面並沒有提到有心肌炎及心包膜炎的發生。」

－輝瑞

接種兩劑，每劑0.2毫升（含10微克的mRNA），至少間隔21天，不過，由於專家認為應該拉長間距，食藥署決議，沿用莫德納專家會議建議，兩劑基礎劑間隔12週。

許辰陽指出，施打輝瑞疫苗後的不良反應，和莫德納一樣，絕大部分都以注射部位不適為主，少數有發紅、腫脹、搔癢狀況；全身性不良反應則有發燒、疲勞、腹痛、肌肉痠痛等。

數據也顯示，800萬名兒童在接種輝瑞疫苗後，有4249名兒童通報產生不良反應，4129件非嚴重、100件嚴重，其中又有11名兒童發生心肌炎，不過目前已有7位康復、4位治療中。許辰陽表示，換算下來，心肌炎發生率每10萬人中0.1375人，極為罕見，且大部分都可得到良好照顧。

Q6：兒童接種疫苗產生心肌炎機率？

A6：台灣兒科醫學會表示，就mRNA疫苗副作用方面令人擔心的就是心肌炎和心包膜炎，在大規模施打的國家顯示極為罕見，且明顯低於青少年的發生率。美國資料顯示，5～11歲男性幼童染疫後出現心臟方面症狀之風險，為接種疫苗者之4.4倍；美國、英國及澳洲兒童染疫後死亡人數，為接種疫苗後通報心肌炎人數之2～10倍。顯示在目前社區流行期，接種疫苗利益大於染疫後風險。

Q7：中央如何掌握兒童接種疫苗之不良反應事件？

A7：除了持續以全國「疫苗不良事件通報系統」進行監測外，另加入「Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報」追蹤小於18歲兒童及青少年。父母可從手機在疾管家介面申請加入，代為填寫接種後健康回報。

指揮中心指出，為加強對兒童及青少年接種後疫苗不良反應事件的監測，針對該族群接種各廠牌、各劑別COVID-19疫苗並加入V-Watch的前6萬名註冊者，將會進行主動追蹤，如遇有民眾回覆接種後出現嚴重身體不適或就醫等情況，將以LINE推播提醒民眾及時因應處置，期掌握疫苗接種後不良反應個案的實際症狀及通報後的適切因應。

▲▼兒童青少年V-WATCH上線。（圖／指揮中心提供）

▲兒童青少年V-Watch上線。（圖／指揮中心提供）

Q8：小孩沒有手機，怎麼加入V-Watch？

Q8：指揮中心說明，小於18歲的兒童及青少年加入V-Watch，須由父母或監護人於接種現場掃描QR code代未成年子女註冊並填寫健康回報，至遲於接種後三日內完成掃描及註冊。尚未接種者請勿加入，以免資料無法比對。

指揮中心呼籲，民眾無論是否加入V-Watch，若接種後出現特殊身體不適，或任何健康問題，請務必到醫療院所診療，釐清原因。當發生疑似接種後嚴重不良反應事件，皆請醫療與公衛體系協助正式通報至「疫苗接種不良事件通報系統」，啟動後續關懷與追蹤。V-Watch相關說明請參閱本署全球資訊網「Taiwan V-Watch COVID-19疫苗接種-健康回報」專區。

Q9：輝瑞、莫德納哪個好？

A9：台灣兒科醫學會強調，目前仍無大規模直接比較莫德納與BNT疫苗孩童接種的研究報告，但由發表的試驗結果看來，前者產生的抗體濃度略高，輕中度的不良反應發生率也略高，但並無很大差異，因此並不建議要特別選擇哪一廠牌之疫苗。

Q10：哪些人不適合接種疫苗？

A10：正在發燒、對疫苗成分有嚴重過敏反應者，都不建議施打疫苗。另外，指揮中心提醒，有潛在慢性疾病的兒童仍應接種新冠疫苗，因他們的疾病狀況可能會增加患重病的風險。

接種前請諮詢診治此潛在慢性疾病的醫師，以便了解特定的健康狀況是否會增加重症風險。

弟弟,幼兒園,小孩,孩子（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲若孩子本身患有慢性肺病、先天性心臟病等，應優先考慮接種。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

Q11：哪些人更應接種疫苗？

A11：林口長庚兒童感染科醫師謝育嘉受訪時指出，世界各國包含美國、加拿大、歐盟、日本、香港、韓國陸續於去年底、今年初核准5至11歲兒童接種新冠疫苗，具有高風險如「肥胖」、「慢性肺病」、「先天性心臟病」以及患有「神經系統疾病或癲癇症」的兒童或家中有免疫缺損的兒童更要優先考慮接種。

Q12：接種後有什麼需要注意的事項？

A12：根據中華民國護理師護士公會全國聯合會指出，兒童注射後可如常活動，必要時，家長可使用症狀緩解藥物如解熱、鎮痛藥物等，注射部位腫脹則可局部冰敷。

特別提醒，若兒童接種後出現下列徵象，應盡速就醫診治：
1. 持續發燒超過48小時，活力變差。
2. 常見疫苗副作用如頭痛、發冷等，幾天後仍未消失。
3. 嚴重過敏反應症狀，如呼吸困難、氣喘、面部或喉嚨腫脹、眩暈、心跳加速、虛脫、全身紅疹等。
4. 疑似心肌炎或心包膜炎症狀，如胸痛、胸口壓迫感或不適、心悸、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良，如走幾步路就會喘、沒有力氣爬樓梯等。

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