北京279萬人商圈超冷清！台式餐廳「營收僅剩2成」：會撐下去

▲5日的望京商圈街上冷冷清清。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

北京疫情防控再加碼，4日宣佈朝陽區居家辦公、繼續執行全市餐廳「禁內用」。記者今（5）日赴辦公樓林立的望京商圈，發現人潮銳減，原本車水馬龍的大街一片寧靜，如同被按下暫停鍵。在附近經營牛肉麵餐廳的廖姓台商透露，今天午間高峰期的營業額只剩2成。

以望京SOHO為代表的商業中心是朝陽區的繁華商圈，阿里巴巴、美團等大型網路公司的總部均設於此處，工作日去重客流約為279萬。然而，今日作為大陸五一小長假結束後的開工日，街上只有三三兩兩的行人，車輛寥寥可數。

▲▼美食廣場內多家餐廳已經倒閉。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者走進一處辦公樓B1的美食廣場，可見午餐高峰期自有零星幾人來買外帶，甚至外送員比顧客還多，7、8家餐廳受疫情等因素影響而倒閉，也有店家是裝修好了延遲開業。在此經營台式餐廳的廖姓負責人明顯感受到人潮變化。

▲原本上座率9成的午餐高峰如今禁止內用。（圖／記者蔡儀潔攝）

廖先生表示，由於消費客群主要是附近上班族，午間原本是生意最忙的時候，之前尖峰時刻上座率超過9成，不過如今禁止堂食，加上「居家辦公令」，午市營業額大減8成。

▲該間台式餐廳近期在門口擺了新竹米粉、貢丸湯攤位帶動營收增長。（圖／記者蔡儀潔攝）

實際上，由於該間辦公大樓之前主要是教育業領頭羊、收入破百億（人民幣，下同）的「猿輔導」北京總部，去年在「雙減」的大刀下大裁員，人流一下少了數千人，這對樓下的美食廣場店家來說無疑是大噩耗，當時便有餐廳撐不下去而關門，如今可以說是雪上加霜。

▲真空冷藏的台式油飯。（圖／記者蔡儀潔攝）

「現在的大環境，餐飲很難做...。」廖先生感嘆，北京這波疫情是過去2年間最為嚴重的一次，防控力度也很大，整個服務業都受到影響，雖然有外送訂單，但是平台要抽取高昂服務費，稀薄的利潤依然是杯水車薪，例如今天的第一筆外送單，顧客支付23元（約新台幣103元），他到手僅有15元（約新台幣67元）。

他直言，北京突宣佈五一禁堂食令他始料未及，再宣佈延遲措施同樣措手不及，經過觀察決定之後備貨量降至三分之一。至於何時能解除控管他表示難以斷定，但依然會保持樂觀態度堅持撐下去，相信不會陷入上海的境況。

美食廣場內的連鎖炸雞品牌德克士還面臨缺貨問題，由於大陸多地疫情控管物流延遲，他們這幾天都出現物料短缺，連招牌炸雞也沒貨，今天店裡只販售2款漢堡。

▲冷清的朝陽區辦公樓。（圖／記者蔡儀潔攝）

除禁堂食、居家辦公，朝陽區多個地鐵站封閉、上百條公車線路甩站繞行或停運，因此網約車司機也面臨收入大減。一位司機向記者表示，原本以為會有部分人仍須上班，需求量會不減，司機群組還通知要早出門接單，結果7點到11點只接了4單，「哪有人啊…街上都是空的。」

他透露，附近有部分上班族被公司要求工作，結果沒多久被防疫人員叫回家。北京市今日的防控疫情記者會上有提到，商業寫字樓宇、辦公型企業員工原則上實行居家辦公，「各類確需到崗人員實行單位家庭『點對點』閉環管理。」

據官方統計，自4月22日至今日下午3時，北京累計報告544例感染者，涉及15個區，其中朝陽區220例，房山區135例，通州區58例，豐台區41例，海淀區23例，順義區22例，石景山區13例，昌平區10例，大興區9例，東城區5例，西城區、密雲區和延慶區各2例，門頭溝區和經開區各1例。

北京此輪疫情已經超過2020年的「新發地疫情」，且燒到二環內中心地帶，官方指「形勢嚴峻」，4日宣佈延續「五一」防控措施，包括餐廳禁止內用、電影院等娛樂場所暫停營業、公園景區繼續按照50%限流等。