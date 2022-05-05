「BNT、莫德納哪個對孩子好」網戰翻　小兒科醫師：越早打越好

▲「BNT、莫德納哪個對孩子好」網戰翻，小兒科醫師親上記者會解釋。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市兒童新冠疫苗將在11日起開打，但許多家長擔心莫德納副作用，加上中央今宣布BNT拚20日前開打，讓更多家長陷入兩難、掀起「抽單潮」，猶豫到底莫德納好還是BNT好。今天台中市政府舉行疫情記者會，邀請台灣兒科醫學會監事、台中市診所公所理事長曾崇芳醫師到場說明。曾崇芳直言，由已發表的試驗結果來看，莫德納產生的抗體濃度略高，輕重度的不良反應發生率也略高，但面對台灣疫情高峰將來臨，越早打疫苗越好，讓中重症率降到最低。

曾崇芳強調，兒童施打莫德納與BNT疫苗並無絕對優劣，以他個人而言，他覺得越早打越好，此波疫情高峰期預估落在5月20日，目前台中市未滿12歲確診的小朋友占約15%，施打後距產生抗體還要10至20天，保護力恐受影響，千萬不可忽視兒童感染新冠病毒感染的影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾崇芳也提到，兒童施打疫苗後發燒比例雖然較成年人與青少年高，但如肌肉、關節疼痛及畏寒等症狀頻率都相對較少發生，目前仍無大規模直接比較莫德納和BNT疫苗孩童接種的研究報告，由已發表的試驗結果來看，莫德納產生的抗體濃度略高，輕重度的不良反應發生率也略高，但施打後只要睡飽吃好、放輕鬆即可，有輕微症狀除使用家中常備藥外，多喝水多休息，即可提升基本保護力。