陳時中2022年「超狂防疫5金句」一次看！要怪就怪病毒、自主應變

▲陳時中每句話都受到網友關注。（示意圖／記者黃國霖攝）

記者施怡妏／綜合報導

全台新冠肺炎疫情升溫，連日新增確診超過2萬例，指揮中心每日14:00記者會，由指揮官陳時中主持，不過部長常常語出驚人，成為眾人熱議的話題，其中一句「要怪，就怪病毒吧」，被網友罵到臭頭。《東森新媒體ETtoday》也為大家整理出，阿中部長2022年的5大金句。

「要怪，就怪病毒吧！」

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居家隔離3+4新制上路，基層防疫人員抱怨準備不足，指揮中心指揮官陳時中為此道歉，直言防疫期間每一樣動作都來得很快很急，下一句語出驚人表示「要怪，就怪病毒吧！」眾人一聽拳頭硬了，遭到大批網友砲轟。

「丟鑰匙取藥」

居家照護啟動後，確診者生活中有許多須出門處理的事情，都必須暫時中止，就連藥品需求也要求助藥局藥師協助，有民眾擔心老舊公寓無管理員、也無對講機可開門，恐難以取得藥物。指揮中心指揮官陳時中則稱，遇到這種狀況「或許可把鑰匙丟下樓」，引來眾多網友開酸。

「印度神童也不錯啊！」

疫情再起，各界對於未來情況多有預估。而台北市長柯文哲日前也因預言各種新冠疫情走向，讓網友封他為預言家。對此，指揮中心指揮官陳時中說，預測就是讓大家參考，「今天早上看到有印度神童，都不錯」，但重要的是實踐者跟工作者，推測部分就是讓我們可以規劃目標。

▲醫療量能吃緊，陳時中竟說「要怪，就怪病毒吧！」（示意圖／記者李毓康攝）

「自主應變」

記者會中有記者提問，新北市有民眾快篩呈現陽性，但是等了4天都沒有收到衛生單位通知隔離，面對這樣的情況，家中環境又無法一人一室，擔心會傳染給家人，遇到這樣的情況該如何解決？

陳時中則回應，確診者在等待衛生單位通知之前，盡量在家中一人一室隔離，同住家人雖尚未被匡列，但屬於親密接觸者，也盡量不要有太多活動。然而，最近疫情升溫，尤其是新北市個案增加快速，盡量做好居家照護，衛生單位來不及通知，或是稍微延誤時，民眾可以在家「自主應變」，靜候通知。

「類普篩」

4月份基隆疫情延燒，衛福部長陳時中就提出「類普篩」政策，由中央提供快篩試劑，希望能在第一時間圍堵疫情，揪出確診黑數，希望能第一時間圍堵疫情，引發許多爭議。

此外，本站曾報導《防疫最經典的金句？「我負責」排第二 網狂刷這8字苦笑了》，眾多留言之中，被最多人點名的就是「粗暴言論，大可不必」，另外，「我負責」則排名第二，「鴨子（Duck，大可）不必」、「粗暴的言論Duck不必」、「你這發言不健康，粗暴言論大可不必」、「大可不必、我說我負責、不要太不滿」、「我已經負責了」、「保證是我負責，負了什麼責」、「我負責絕對第一」。