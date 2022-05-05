快篩陽性就醫「要自費」！北市11醫院「防疫急門診」費用一次看

▲北市聯醫設置快篩陽綠色通道，優先處理快篩陽性者。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

國內本土疫情持續攀升，醫療量能相當吃緊，為了避免大量民眾前往醫院急診造成壅塞，指揮中心宣布，全台104家專責醫院將開設防疫、疫病門診，專供快篩陽性且症狀輕微者，可直接根據症狀給藥，並進行PCR檢驗。《東森新媒體ETtoday》為大家整理出北市防疫急門診服務，即使快篩陽性也有醫生看。

據了解，北市目前有11家醫院有提供「防疫急門診」服務。台北市長柯文哲日前下令，各公費篩檢站迅速轉型為快篩陽綠色通道，提供篩檢、醫生評估診療、開立藥物等多項服務，部分站點更結合車來速篩檢站功能，讓民眾免下車就可完成篩檢、拿藥等醫療服務。

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▲北士科PCR車來速。（圖／台北市副市長黃珊珊辦公室提供）

【台北市防疫急門診服務一覽表】

►聯合醫院5大院區（仁愛院區、忠孝院區、中興院區、和平院區、陽明院區）

時間：星期一至星期日，上午8:00至12:00，下午13:00至17:00。

量能：上午、下午各300人。

費用：300元（含3天份常備藥費）。

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►市立萬芳醫院

時間：星期一至星期日，上午8:00至12:00，請於上午11:30前報到；下午13:00至17:00，請於下午16:30前報到，快篩陽性有醫療需求可現場掛號。

量能：上午、下午各300人。

費用：掛號費＋部分負擔，270~520元。

預約網址請點此

►市立關渡醫院

時間：星期一至星期日，上午8:30至11:30，下午13:30至17:00。

量能：上午、下午各150人。

費用：依據健保收費160元。

現場排隊掛號

►三軍總醫院

時間：星期一至星期五，上午8:30至11:30，請於上午11:00前報到；下午13:30至16:30，請於下午16:00前報到；晚間18:00至20:30，請於晚間20:00前報到。星期六，上午8:30至11:30，請於上午11:00前報到。

量能：上午、下午各80人，晚上40人。

費用：比照門診收費標準，一般健保對象為460元。

現場掛號

►馬偕醫院

時間：星期一至星期日，上午9:00至12:00，請於上午11:30前報到；星期一至星期五，下午14:00至17:00，請於下午16:00前報到。

量能：預估可看診量，上、下午各60人。

現場掛號

►北士科快篩陽車來速

時間：星期一至星期日，上午8:00至12:00，中午12:00至16:00，下午16:00至晚間20:00。

量能：上午、下午、晚上各400人。

費用：290元~300元。

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►台北榮民總醫院

時間：星期一至星期五上午8:30至12:00，下午13:30至17:00遠距視訊門診預約。

量能：每日120人起，視需要增加。

費用：健保身分者，收費520元起（掛號費100元、基本部分負擔420元、藥品部分負擔0-300元不等）。

1.中、重度症狀，或合併其它疾病之居家快篩陽性者，請直接至該院急診發燒篩檢站就醫，勿使用遠距視訊門診（星期一至星期日24小時）。

2.年滿6歲，且為無症狀或輕度症狀之居家快篩陽性者，請先掛號「快篩陽性遠距視訊門診」，由醫師評估開立採檢單、藥物及衛教，並於24小時內至急診完成採檢及領藥。

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