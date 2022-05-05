台南應大爆霸凌！特殊生遭「大外割」頭撞地痛哭　他嗆：沒看過流氓

▲台南應大驚傳特殊生遭霸凌。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

網搜小組／閔文昱報導

台南應用科技大學4日發生霸凌事件。一名一年級特殊生因情緒障礙，容易被激怒，4日下午因被球擊中，於是揮舞掃具宣洩，不料引起另一名一般生不滿，隨即對該名特殊生推擠痛罵，甚至還用「大外割」將人摔倒在地，導致特殊生頭部撞擊地面，事後崩潰大哭。畫面被一旁同學錄下後上傳網路，引發熱議。對此，校方也出面說明了。

據了解，該名新生因有情緒管理障礙，較容易激動，4日下午在體育課時突然被球砸到頭部，因此情緒激動，老師雖立即上前關心、安撫，但一旁同學卻出言挑釁嘲諷，讓該學生情緒失控，揮舞掃具宣洩。

▲特殊生遭對方以「大外割」摔倒。（圖／民眾提供）

一名林姓學生見狀後，上前推擠特殊生，並不斷嗆聲「沒看過流氓嗎？」甚至用「大外割」將他放倒在地，導致特殊生頭部撞擊地面，有輕微撞傷，事後到一旁忍不住崩潰大哭。有學生將畫面錄下並上傳網路，引發關注，更有疑似同班同學出面揭露，該名特殊生已經被霸凌很久了，少說幾個月，就連老師也知道。

台南應用科大表示，4日下午該班級在上體育課，該特殊生被球砸到後情緒激動，而一旁疑似有同學出言嘲諷、挑釁，導致衝突擴大。校方獲知後第一時間就介入處理，並召集當事學生、授課教師進行了解與輔導，同時聯繫雙方家長進行後續協調。

▲該特殊生事後崩潰大哭。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

校方強調，對於校園霸凌及暴力行為予以譴責，並將強化學生法治與品格教育，也對相關人等展開輔導，至於後續該如何懲處或約束同學，目前仍在研議相關作法當中。