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社會 社會焦點 保障人權

迎新宿營「拔毛獻祭」　他遭學長姊霸凌：榨的油可以生超大的火

▲▼露營，營火。（圖／pixabay）

▲大一新生參加宿營活動被嫌噁心，事後又遭學長姊在群組中言語霸凌身材。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

中部某大學生小虎(化名)參加系上的迎新宿營，在學長姊安排的「獻計」活動中，拿出1搓毛代表自己，大夥兒覺得那是陰毛，小虎一直解釋只是頭髮也沒用，事後學長姊在迎新群組瘋批評小虎身材，小虎崩潰提告，其中王姓學姊因說小虎曾經偷拍，「榨出來的油可以生超大的火」，台北地檢署2日依妨害名譽起訴王女。

這場迎新宿營發生在2019年間，中部某大學系上學長姊精心策畫各種活動，其中一項是要大一新生們發揮創意，交出自己身體的一部分作為「獻祭」，小虎交出1搓毛，大家開始起鬨，懷疑小虎拿出來的是陰毛，小虎一再解釋也不被接受，只能默默承受大家說他噁心。

後來小虎收到友人傳來的幾張LINE群組截圖，赫然發現舉辦迎新活動的幾個學長姊，在宿營工作群組裡一直取笑辱罵他，有人說看到他的照片就想打人，還有人拿他的身材開玩笑，小虎覺得遭到言語霸凌，一口氣控告3名學長姊涉嫌誹謗、公然侮辱。

其中王姓學姊因為家住台北，被受理的司法機關移轉管轄到北檢偵辦，王女承認在群組說過小虎曾經偷拍，「為什麼那時沒開車輾他幾次，榨出來的油可以升起他媽的好大的火」，王女辯稱只是意見表達，否認妨害小虎名譽，但檢察官認為王女無法證明小虎偷拍過，又以不雅言語在群組公然羞辱小虎身材，因此依妨害名譽罪嫌提起公訴。

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