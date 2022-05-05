桃園某工廠移工確診宿舍垃圾堆人行道　環保局清消後開罰再究責

▲桃園市政府環保局5日下午派員針對某工廠確診移工宿舍周圍清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府環保局針對日前傳出某工廠移工宿舍傳出確診，但工廠未依規定自行將大批垃圾堆積在人行道上，造成環境髒亂與疫情傳播風險，環保局完成清除後5日下午派員對廠區周圍進行清消，並針對工廠開罰最高的6000元罰款外，將移請市府衛生局依違反傳染病防治法究責，工廠恐面最高15000元罰則。

環保局指出，針對桃園市某工廠移工宿舍管理單位於4月27日來電告知清潔隊，廠區於4月23日至5月2日期間有確診員工居家照護，有相關垃圾急需清潔隊協助收取，清潔隊於4月30日至5月2日已派遣清理業者協助清理3次。

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▲桃園市政府環保局5日派員針對某工廠確診移工宿舍周圍進行清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

未料，該宿舍管理單位5月4日再度來電說，尚有部分垃圾仍待清運，清潔隊於5日下午派員處理，經查出，該宿舍管理單位未配合環局專案收運時間並提早將垃圾放清出，反而造成廠區周圍髒亂與疫情除播風險等疑慮，除已於5日下午完成並周邊道路消毒作業，並將依廢清法開罰業者6,000元，另將本案移送市府衛生局依違反傳染病防治法究責，業者最重將面臨15,000元以下罰則。

環保局呼籲，企業主必須依指定時間地點排除居家照護之垃圾，否則將依傳染病防治法重罰。此外，環保署已修正居家照護廢棄物清理方式，主要考量目前居家照護者多屬輕症，如於10天解隔，經簡易消毒再排出即可以一般廢棄物方式清理。

環保局強調，照護期間如有急迫垃圾清理需求，仍可撥打各區清潔隊專線電話，由環保局指派清理業者專案處理，惟需配合清運排程時間，切勿提早堆出以免受罰，亦不會造成疫情傳播等疑慮與污染環境。

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