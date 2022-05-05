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南投+151！8歲童接觸日快篩陰隔天轉陽　衛局：3天內快篩較準

▲南投縣8家醫院將設社區篩檢站，提供居家快篩陽民眾PCR服務。（圖／資料照片）

▲南投縣8家醫院將設社區篩檢站，提供居家快篩陽民眾PCR服務。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府今天公布確診人數151例，外縣市35例已轉外縣市衛生局，本縣共計116例；其中一名名間鄉8歲女童在外縣市國小就讀，未接種疫苗，1日曾與雲林縣確診者接觸，全家6人被匡列居家隔離中，自行快篩陰性；但2日因症狀未緩解，再次自行快篩結果轉陽，3日出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，密切接觸者匡列5人均已自行快篩陰性，只有女童至醫院進行PCR採檢陽性確診，目前採居家照護中。

衛生局長陳南松以本案例說明，女童在接觸當日即自行快篩，結果是陰性，隔天再次快篩就呈現陽性，提醒Omicron病毒潛伏期約為3天，接觸感染者當天馬上做快篩，可能會測不到而呈現陰性，而試劑檢測結果又與病毒量有關，與確診者何時接觸、接觸時間長短、是否在密閉空間、雙方是否完整佩戴口罩、有無保持社交距離等都有相當影響。

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陳南松說，與確診者接觸後一般而言至少隔1天以上做快篩採檢，但轉陽或發病的高峰期又大多是在3至7天內，如欲及早確定自己的感染狀況，大概於接觸3天內進行快篩較合適，而為不浪費快篩試劑，建議「有接觸史、有症狀才快篩」。

▲南投縣政府今天公布確診人數116例，外縣市35例已轉外縣市衛生局，本縣共計151例。。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府今天公布確診人數116例，外縣市35例已轉外縣市衛生局，本縣共計151例。。（圖／南投縣政府提供）

此外，為避免無症狀但快篩陽性民眾前往醫院篩檢、造成急診壅塞，影響重症醫療量能，衛生局已規劃南投醫院、南基醫院、佑民醫院、竹山秀傳醫院、東華醫院、惠和醫院、埔基醫院、中榮埔里分院等8家醫院，於9日至31日各自規劃合適空間，開設「快篩陽性個案社區篩檢站」，提供自行快篩結果陽性的民眾進行後續PCR檢驗。

衛生局強調，採檢醫院所設篩檢站僅針對持有居家快篩陽性檢體或證明者進行PCR採檢，每日上下午都會提供服務（如上表），民眾前往請攜帶身分證健保卡以及包妥密封之檢體，務必於截止前半小時抵達指定地點完成報到。

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