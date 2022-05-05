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全國最佳　台南海洋科普繪本徵選3件獲特優帶領親近海洋

▲由教育部主辦的「第二屆海洋科普繪本創作」徵選活動日前公布結果，台南市國中小共5件獲獎，成績全國最佳。（圖／記者林悅翻攝）

▲由教育部主辦的「第二屆海洋科普繪本創作」徵選活動日前公布結果，台南市國中小共5件獲獎，成績全國最佳。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

由教育部主辦的「第二屆海洋科普繪本創作」徵選活動，台南市國中小共5件獲獎，成績全國最佳，喜樹國小、安平國中、永康國中分別以「悠游海洋牽罟趣」、「綠偵探事件簿—消失的真相」、「你今天 SABA了嗎?」為題獲特優，西門實小以「鯨生尖叫」獲優等；長平國小則以「塑膠風暴求生戰 online」獲佳作。

黃偉哲市長肯定學校的優異表現，勉勵持續將海洋教育向下扎根。黃偉哲表示，台南位處台灣西部，海岸線非常長，也擁有豐富海洋資源與特色，呼應中央「向海致敬」政策，從養殖漁業、漁村文化、社區創生與學校教育全面推動，將台南發展為一個永續生態，產業繁榮的海洋首都。除了「向海致敬」，也要「向海學習」，讓孩子在海洋這間最大的教室裡學習及接受挑戰，培養勇往直前的自信。

教育局長鄭新輝表示，12年國民教育課程綱要揭示，台灣是一個四面環海的國家，每一位國民都應具備認識海洋、善用海洋與愛護海洋的基本能力與素養。台南市積極發展海洋教育，讓我們的學生可以親海、知海、愛海，提升學生在海洋休閒活動、生態、環保的觀念，進而提升海洋素養。感謝老師們的指導，讓學生有機會受到肯定，也在參加比賽的過程成長。

喜樹國小獲獎團隊透過繪本的圖文，讓現代的學生也能學習古人「牽罟」的智慧與背後所蘊藏的文化內涵。喜樹國小黃懷慧校長表示，喜樹地區臨海，很多居民討海捕魚，他們使用的方式就是「牽罟」，在現今「過漁」現象引起關注及重視食魚教育的時代，牽罟這種友善的古老捕魚方式值得分享。

獲國中組特優的安平國中薛聖月教師表示，台灣的海岸線景觀總堆滿消波塊，人們似乎不知道它對生態造成的影響，所以決定以「消波塊」為主題來帶領學生進行繪本創作，也了解其對生態的影響。繪本中將烏龜設計為偵探，帶領讀者解開海洋危機的秘密。

永康國中楊雪楓教師表示，這次與大灣高中魏士超老師一起指導學生創作，而海洋繪本不同於一般的繪畫比賽，除了繪畫技巧外，最重要的是學生要去探究海洋繪本故事背後的科普知識，包括魚種的外觀以及顏色等，都需要進行考證以符合真實。

教育局表示，本次海洋科普繪本以「保護海洋」為主軸，包括「守護海岸」、「食魚教育」、「減塑行動」三個面向，參賽者可擇一作為創作主題。透過結合海洋科普、美學與文學創作，強化海洋科普知能的應用及與生活的連結，讓親海、愛海、知海的理念更為普及。

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