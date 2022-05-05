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要讓市民安心！　台南市藥師完成首例確診者「送藥到府」

▲台南市藥師公會5月2日接獲第１起民眾的需求，接案藥師隨即展開調劑、送藥到府的服務，要讓市民在最短的時間內取得藥品，安心且快速的解決身體病痛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市藥師公會5月2日接獲第１起民眾的需求，接案藥師隨即展開調劑、送藥到府的服務，要讓市民在最短的時間內取得藥品，安心且快速的解決身體病痛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎確診人數繼續上升，被居家隔離而有就醫領藥需求民眾越來越多，台南市衛生局與台南市藥師公會組成的「讓市民安心、藥師送藥到府」聯絡群組，2日接獲第一起民眾需求，接案藥師隨即完成調劑、送藥到府服務，而陸續完成幾個個案的送藥需求，讓市民在最短時間內取得藥品，安心快速解決身體病痛。

▲台南市藥師公會5月2日接獲第１起民眾的需求，接案藥師隨即展開調劑、送藥到府的服務，要讓市民在最短的時間內取得藥品，安心且快速的解決身體病痛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市藥師公會指出，被判定為新冠肺炎確診者，心情已經相當鬱卒，若再加上病症的困擾糾纏，那樣的苦楚只有當事人最為清楚，幸好政府的便民政策啟動了視訊診療服務，讓居家隔離者在家仍然可以即時看診，但領藥的問題誰可以幫忙處理？藥師、藥師，在民眾最需要幫忙的時候，藥師又不辭辛勞趕赴第一線來幫隔離民眾送藥，解決領藥、用藥的問題。

第一位完成幫確診者送藥到府任務的安南區長青大藥局黃富山藥師，於晚上時分才接到確診者剛掛完急診有送藥到府的需求，趕忙依照患者處方箋的內容完成藥品調劑，僅管外面正下著雨，也不敢等雨停再去送藥，隨即穿上雨衣騎著摩托車快速將藥品送到確診者家門口置放好，再聯絡確診者家屬到門口取藥，隔日更持續關心患者的病程改善狀況，讓病患倍感窩心。

▲台南市藥師公會5月2日接獲第１起民眾的需求，接案藥師隨即展開調劑、送藥到府的服務，要讓市民在最短的時間內取得藥品，安心且快速的解決身體病痛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，台南市政府首創確診居家照護病患，由家屬代為領藥的便民獎勵措施，南區大愛藥局陳慧怡藥師2日也接獲首例，陳慧怡表示，一般人對於新冠肺炎確診者幾乎都避之唯恐不及，但照顧民眾生命健康是我們藥師的職責，只要民眾有需求，我們藥師就會勇敢的站到第一線來幫忙他們，當看到確診者家屬傳來確診者症狀有緩解的訊息時，讓她相當感動，也為他們加油。

▲台南市藥師公會5月2日接獲第１起民眾的需求，接案藥師隨即展開調劑、送藥到府的服務，要讓市民在最短的時間內取得藥品，安心且快速的解決身體病痛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市藥師公會理事長吳振名表示，藥師執行確診者送藥到府服務是不會和確診者有接觸，這項便民政策，藥師公會不僅和衛生局隨時保持聯繫，藥師公會也在各個行政區規畫有小組長來支援各項事務，就是要讓不幸染疫的市民也可以在最短的時間內取得藥物來改善病程，讓市民安心。

▲台南市藥師公會5月2日接獲第１起民眾的需求，接案藥師隨即展開調劑、送藥到府的服務，要讓市民在最短的時間內取得藥品，安心且快速的解決身體病痛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

統籌這次送藥到府任務的台南市藥師公會社區藥局委員會主委林桂貞表示，這項送藥到府服務目前是由社區健保藥局的藥師來擔任，社區健保藥局分布在各社區鄰里內，藥師是照顧市民健康的專業好朋友，民眾有慢性病連續處方箋的領藥需求或是藥物諮詢的問題，都可找社區健保藥局藥師來協助。

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