政府一張「快篩包裝圖」露餡！　她重砲打臉：大型翻車現場

▲羅氏家用新冠病毒抗原檢測套組。（圖／ETtoday資料照）



記者邱晟軒／綜合報導

北市議員徐巧芯昨（4日）爆料羅氏快篩經銷商牛耳生技有綠營背景，質疑圖利特定廠商；經濟部昨晚間發文澄清，政府直接徵用羅氏快篩做實名制，與國內代理商牛耳公司無關。對此，徐巧芯今（5日）再揪疑點，痛批經濟部昨臉書發文就是大型翻車現場，「沒想到今天失智列車還繼續開。」

「昨天晚上經濟部的臉書就是一個大型翻車現場，沒想到今天失智列車還繼續開！」徐巧芯今在臉書發文表示，經濟部自己網站上發了這張圖，然後說牛耳跟快篩「無關」。她指出，經濟部發布的照片上，可以看到快篩外包裝標示著【總經銷商牛耳國際】，「我還看了三次想說我是不是眼睛業障重？『完全無關』是這樣用的？經濟部在開我們玩笑嗎？」

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▲徐巧芯揪出經濟部製圖，質疑「經濟部自己做的圖上就寫『總經銷商牛耳國際』」。（圖／徐巧芯臉書）

徐巧芯怒批，有媒體報導標題寫著：「買羅氏快篩未經牛耳標籤標注是原廠委託客服」。「我就問，什麼時候總經銷等同於客服了？如果是客服你貼紙上不寫客服寫總經銷幹嘛？哪裡有寫客服兩個字，有人看到嗎？」

徐巧芯矛頭轉向衛福部長陳時中，況且連陳時中講的都比較保守，不敢上車：「蔡朝正是羅氏20幾年的員工，後來自己開公司，做代理與經銷商是很正常的事，因為這次採購的量很大，所以 #也有 跟羅氏的台灣代理商來談。前述羅氏牽涉到代理商、但經濟部說沒有涉及代理商是因為，羅氏的生技部門與檢驗部門是分開的，整個過程類似於總代理的，#比較大筆的合約 是由總代理向總公司簽約，因此在描述上略有不同。」

徐巧芯最後酸爆，「經濟部真的好了啦，你自己做的圖兩張，除了牛耳的零售藥局通路拿掉以外，根本沒差啊（現在改實名制沒有零售所以那行拿掉合情合理）」，是在玩「大家來找碴、哪裡不一樣」的遊戲嗎？