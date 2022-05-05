勞雇雙方請注意！　防疫隔離假、防疫照顧假相關權益報您知

▲防疫隔離假、防疫照顧假，相關權益報您知。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情期間，勞工如何請「防疫隔離假」及「防疫照顧假」？雇主如何給假及給薪？桃園市政府勞動局5日Po出圖表，期讓勞雇雙方清楚防疫相關假別的規定及權益。勞動局說：居家隔離期間可由勞雇雙方協商是否給薪，如雇主未給薪，勞工可於事後申請每日1,000元的防疫補償。

勞動局表示，民眾如確診或與確診者有密切接觸之情形，為配合「3+4」居家隔離政策而無法出勤時，依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》規定，雇主應給予「防疫隔離假」，且不得視為曠職，亦不得扣發全勤獎金。

居家隔離期間可由勞雇雙方協商是否給薪，如雇主未給薪，勞工可於事後申請每日1,000元之防疫補償。如勞工尚未收到居家隔離通知書，雇主可先准予防疫隔離假，再請勞工事後補附請假證明。

另勞工如有親自照顧停課的12歲以下學童需求，家長其中1人得向雇主申請「防疫照顧假」；勞工6至未滿18歲之子女接種疫苗後，如有不良反應之情形，自接種當日起算3日，家長其中1人亦得申請防疫照顧假。以上防疫照顧假雇主應予准假，且不得視為曠工，亦不得扣發全勤獎金，防疫照顧假期間可由勞雇雙方協商是否給薪。

勞動局呼籲，疫情期間如勞工有相關請假需求，雇主應依規定准予假別，不得以尚未收取居家隔離通知書或其他相關理由而拒絕勞工請假，且請假期間雇主不得視為曠工而扣發全勤獎金或其他不利處分，如雇主因而扣發全勤獎金或強制勞工申請特別休假、普通傷病假或事假，將涉違反勞動基準法之規定。