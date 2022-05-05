為外送員請命　民眾黨團籲：安排公費快篩、施打疫苗追加劑

▲台灣民眾黨立法院黨團今天上午舉行記者會。（圖／台灣民眾黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

國內疫情升溫，民眾使用外送平台送餐服務機會大增，台灣民眾黨立法院黨團5日舉行記者會，呼籲政府落實「外送國家隊」配套，加強從業員防疫保障，對外送員等高風險工作安排公費快篩配給、協助施打疫苗追加劑，也必須要求平台業者確實申報，避免使外送員陷入「跑越多、扣越多」的窘境。

民眾黨立委賴香伶表示，外送員除了面對染疫風險，因為各平台薪資申報類目不同，部分外送員跑越多單、稅也被扣得越兇，舉例來說，「Uber Eats」在2021年2月承諾將外送員收入歸類為薪資所得，但經常收到外送員陳情，控訴平台業者沒有遵守承諾，以Uber Eats為主的部分平台將外送員所得申報為其他所得，或執行業務所得，導致外送員稅額增加數千到萬元不等。

賴香伶指出，假設外送員整年超時工作、努力接單，平均月收入可達7萬元、年總收入84萬元，依薪資所得計算，需繳2萬1600元的綜所稅，若以其他所得計算，卻要繳3萬8千多元的綜所稅，足足多出1萬6440元，導致外送員跑越多、扣越多的荒謬情形，各平台所得申報方式不同，讓外送員無所適從，同時造成相對剝奪感，呼籲主管機關督促業者確實申報。

民眾黨團總召邱臣遠補充，外送員承攬、雇傭勞動型態至今未有定論，工時、工資、保險與稅務都沒有保障標準，這兩年疫情衝擊，外送員扛起染疫風險，支撐起民眾的餐飲需求，堪稱用生命在工作。不過根據全台唯一統計機車外送事故的台北市資料顯示，2021年5月到2022年3月，共有945名外送員因事故受傷，遠較2020年5月至2021年3月815人多出130人，業務量大增讓職災風險跟著增加。

邱臣遠直言，全台目前約有10萬外送員，只有台北市在2020年實施「外送自治條例」，中央應訂定統一專法保障外送員權益，建議中央參考北市經驗，不要只籌組外送國家隊，保障應該同步到位；此外，也要提高外送員意外傷害致失能或死亡保險，最低保險金額從200萬到300萬元、督促平台業者落實職業安全、食品衛生安全及交通安全教育訓練的義務。