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大陸今增5038例！北京+50例「關閉60多個地鐵站」　上海今增13死

▲▼北京疫情。（圖／路透社）

▲北京疫情升溫。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

北京今早（5日）通報，北京市新增42例本土確診病例和8例無症狀感染者，合計50例。北京昨天已宣布北京市人口最多（約345萬）、最繁華的商業區朝陽區即起居家辦公。同時，北京全市已有60多個地鐵站關閉。

大陸衛健委5日通報，大陸新增本土病例360例（上海261例，北京42例，河南14例，廣東13例，浙江10例，吉林4例，黑龍江4例，江蘇3例，江西3例，遼寧2例，湖南2例，山東1例，四川1例）。新增本土無症狀感染者4678例（上海4390例，遼寧99例，江西38例，江蘇26例，河南26例，浙江24例，吉林20例，河北19例，山東14例，北京8例，廣東6例，新疆4例，雲南2例，湖北1例，廣西1例）。

由於確診持續增加，北京官方4日宣布，北京地鐵1號線、6號線、7號線、10號線、14號線、17號線多個車站的出入口採取封閉措施，停止進出站，但涉及的換乘站可實現站內換乘。北京市政府新聞發言人徐和建4日在北京疫情發布記者會上表示，「調整」北京有關風險人員管理措施，包括入境北京旅客、境內密接高風險人群由原本的「14+7」隔離政策改為「10＋7」。

此外，上海今日通報，新增本土新冠肺炎確診病例261例和無症狀感染者4390例，其中185例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，75例確診病例和4357例無症狀感染者在隔離管控中發現。上海新增死亡13例，平均年齡82.77歲，最小年齡40歲，最大年齡100歲。13位死者均合併有嚴重的急慢性基礎疾病，自4月17日出現死亡3例以來，累計死亡已達503例。目前在院治療10279例（其中重型512例，危重型99例）。

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