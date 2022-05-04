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大陸 大陸焦點 特派現場

特斯拉將在上海建「第二工廠」　Model 3+Model Y年產能45萬輛

▲特斯拉、Tesla。（圖／CFP）

▲特斯拉上海超級工廠。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

位於上海的特斯拉「超級工廠」在疫情趨緩後復工復產，產能穩步上升。據陸媒綜合報導，特斯拉已明確計劃在上海臨港超級工廠附近，另建一座新工廠擴大產能。新工廠預計將生產Model 3和Model Y車型，年產能為45萬輛。新工廠完成擴建後，將使特斯拉上海工廠的總產能提升至每年100萬輛。

▲特斯拉、Tesla。（圖／CFP）

▲特斯拉傳出要在超級工廠旁興建第二工廠以提升產能。（圖／CFP）

《中國證券報》報導，特斯拉在1日寫給中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區的感謝信中表示，對當地政府為幫助特斯拉上海超級工廠復工所做的努力，對當地政府調動資源、接送符合條件的員工返廠進行閉環生產，幫助工廠進行消毒工作等表示感謝。

值得注意的是，感謝信中還明確提出，特斯拉計劃在當前的特斯拉上海超級工廠附近建設一個新工廠，用於生產Model 3和Model Y，預計可增加45萬輛汽車的年產能，成為特斯拉在全球「最大的汽車出口中心」。

▲特斯拉上海工廠,Model Y。（圖／CFP）

▲特斯拉Model Y。（圖／CFP）

數據顯示，特斯拉上海超級工廠2021年共交付各式車款48.413萬輛，同比增長235%，包含超16萬輛的海外市場交付，以滿足歐洲、亞洲等十多個國家的需求。而在特斯拉2021年全球93.6萬輛的交付車輛中，上海超級工廠佔比高達51.7%。

對於特斯拉計劃在上海設立第二工廠的傳言，特斯拉並未直接做出回應，不過，上海某大型汽配企業負責人表示，業內之前就有相關消息傳出，再加上特斯拉感謝信中提到的內容，代表著建造離新工廠已在籌畫中。

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