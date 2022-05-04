陸再增5428例感染　北京封閉多個地鐵站、鄭州封控一周

▲北京疫情持續升溫。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸3日共新增353例本土確診、5075例本土無症狀感染者，主要位於上海、北京、吉林，以及黑龍江。由於疫情持續升溫，北京多個地鐵站已自4日起採取出入口封閉措施。

根據大陸衛健委通報，本土病例353例之中，上海260例，北京46例，河南12例，廣東12例，黑龍江7例，吉林3例，江蘇3例，浙江3例，山東3例，江西2例，四川1例，新疆1例。

5075例本土無症狀感染者之中，上海4722例，遼寧128例，江西46例，吉林38例，河南32例，河北28例，江蘇22例，浙江20例，山東12例，新疆10例，北京5例，廣東4例，黑龍江3例，安徽1例，福建1例，湖北1例，廣西1例，四川1例。

由於確診持續增加，北京官方4日宣布，北京地鐵1號線、6號線、7號線、10號線、14號線、17號線多個車站的出入口採取封閉措施，停止進出站，但涉及的換乘站可實現站內換乘。

另外，河南鄭州也爆發新一波疫情，於3日晚間宣布實施為期一周的封控管制。鄭州官方表示，除封控區外，主城區其他區域參照管控區標準管理，實行「足不出區、嚴禁聚集」措施。每天每家可安排1人，憑24小時核酸檢測陰性證明、小區臨時出入證，在做好個人防護的前提下，到社區指定地點購買生活物資。

▼鄭州宣布封控，居民深夜外出採購物資。（圖／CFP）

