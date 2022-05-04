北京公廁傳染鏈近40人染疫！封控區「禁止2人同時上廁所」

▲北京疫情持續，連公廁也爆出傳染鏈。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京爆出「公廁傳染鏈」，有1例感染者因3次上公廁引發3例續發病例，繼而引發了近40例的感染者。為了防止類似情況再度發生，北京市官方3日宣布，封控區範圍內的廁所應「一人一消毒殺菌」並且「不能兩人以上同事如廁」。

根據《北京日報》報導，針對近期疫情防控形勢，為做好疫情防控期間公廁環境衛生消毒工作，有效預防新型冠狀病毒交叉感染，北京市城市管理委會同衛健、疾控等相關部門對原有《北京市公廁消毒管理工作指引》進行了修改完善，指導各區、各作業單位做好公廁防疫消殺和公廁保潔（清潔）人員防護工作。

首先是「加強公廁保潔通風」，各區、各鄉鎮、環衛中心要保證公廁24小時開放，一類、二類公廁在6時至22時期間隨髒隨保潔，三類公廁在7時至21時期間巡迴保潔，及時清理便器污物和紙簍內垃圾。公廁要勤開窗通風，無通風條件的公廁可視情況採用紫外線燈照射消毒。

第二項是「增加公廁消毒頻次」，每日對公廁進行2次全面消毒，人體接觸頻繁的部位，如水龍頭、扶手、馬桶坐墊及按鈕等處，每日消毒不少於4次。火車站、市場周邊等人流密集場所周邊公廁再增加1次消毒。

第三項是「做好封控區內廁所消毒」，根據衛健部門要求，封控區範圍內廁所應一人一消毒殺菌，不能兩人（含）以上同時如廁。對於區域內關停的廁所，應設置臨時廁所。廁所產生的糞污按照涉疫垃圾處置。封控解除後，臨時廁所徹底消毒後方可移出。

北京市區城市管理部門強調，下一步，將嚴格落實疫情防控工作要求，繼續加大公廁運行管理力度，組織對公廁消毒、保潔人員防護、公廁通風換氣、便器及周邊清潔等公廁運行情況進行重點檢查，保證公廁按時開放、方便市民如廁。在此也提醒廣大市民，使用公共廁所時要堅持科學佩戴口罩，注意手衛生，預防病毒交叉感染。