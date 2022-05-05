記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎持續延燒，國內本土確診個案連日破萬例，衛福部更預估11日將有可能突破10萬例。由於確診個案暴增，也影響到防疫系統的作業，為此，行政院長蘇貞昌5日在院會中表示，國防部支援相關人力，舒緩1922諮詢專線超量負荷的狀況。

蘇貞昌表示，這禮拜以來國內本土病例持續上升，無症狀、輕症比例99.75%，從今年1月1日到現在，確診14.7萬人，其中，重症48人。現階段重點工作在確保醫療量能，維持緊急醫療體系的順暢運作，減輕高風險區地方政府的負擔。

蘇貞昌表示，指揮中心持續調整輕重症分流收治的原則，除了中重症確診者外，80歲以上或懷孕36周以上也收治於醫院。為了擴大篩檢量能，指揮中心已請各縣市增設社區篩檢站，並以招募300多家耳鼻喉科診所醫師加入PCR採檢服務，用來舒緩醫療院所的壓力。

另外，確診個案自主回報系統在5月1日啟動，隔離通知書的開立數位化，希望有助大量減輕地方政府開立確診或隔離通知做業上的行政負擔，地方政府有反應系統功能上的問題，已經請唐鳳政委督導，會在最短期間內讓平台運作順利，請指揮中心多加宣導。

蘇貞昌也特別提到，為了因應確診及匡列隔離數遽增，造成中央與地方1922諮詢專線的超量負荷，請國防部支援相關人力，目前人員正在受訓，預計下禮拜一起可加入服務行列。