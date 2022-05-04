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社會 社會焦點 保障人權

男童「只因長得像岳父」就遭虐　台南社會局將對狠父提告

▲台南市議員李宗翰4日上午特別至台南市社會局，為社工夥伴加油打氣，並致贈慰問金6千元予台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心，並轉達本案家屬感謝之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員李宗翰4日上午特別至台南市社會局，為社工夥伴加油打氣，並致贈慰問金6千元予台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心，並轉達本案家屬感謝之意=力由社會局長陳榮枝代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新營發生男嬰受虐案，社會局指派社工人員介入調查，經現場評估男嬰發炎指數高，立即聯繫警政及台南地檢署主動偵辦，目前男嬰父親已由台南地院裁定羈押，全案進入司法調查，由於男嬰父親已涉及對男嬰身心虐待，社會局將依兒童及少年福利與權益保障法第56條緊急安置，維護男嬰安全及提獨立告訴。

社會局指出，父親對男嬰施暴，導致男嬰傷勢嚴重，社會局已啟動進入兒少保護醫療整合中心進行評估，並彙整案情資料報請台南地檢署檢察官啟動偵辦，社會局後續仍將依兒少權法第112條，提獨立告訴，維護男嬰權益。

社會局表示，目前家戶內尚有2名孩童，第一時間已派社工人員進行安全評估，目前該2名孩童照顧情況穩定暫無疑慮，後續社會局將密集訪視案家，也申請設立警政巡邏箱，確認孩童受照顧狀況。

另針對男嬰父母親，後續亦將依據兒少權法第102條開立強制性親職教育，強化照顧技巧及提升照顧功能，社工人員也會持續關懷訪視男嬰及家屬，同時追蹤司法進度，視家戶需要提供司法協助及關懷與福利服務。

台南市議員李宗翰4日上午特別至台南市社會局，為社工夥伴加油打氣，並致贈慰問金6千元予台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心，並轉達本案家屬感謝之意。李宗翰議員表示，在協助家屬商討後續方案時，家屬表示非常感謝社會局社工及早介入協助處理，並持續提供關懷及後續安置。

李宗翰議員強調當他得知到當天晚上12時，社會局人員還陪同家屬到醫院確認孩子狀況，工作的辛苦程度不可言喻。李宗翰議員也表示，6千元雖然不是大數目，為感謝家防中心及社會局人員的辛勞，期待能拋磚引玉得到大眾響應一起支持社工夥伴。

社會局陳榮枝局長非常感謝李宗翰議員體恤慰勞社會局人員的辛勞，也表示，台南市政府對於兒少權益絕對捍衛到底，社會局除已對本案提出獨立告訴外，也會持續關懷確認家內子女受照顧狀況安全無虞，落實黃偉哲市長對於「虐童零容忍」之決心。

兒權法第112條：成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至二分之一。但各該罪就被害人係兒童及少年已定有特別處罰規定者，從其規定。對於兒童及少年犯罪者，主管機關得獨立告訴。

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