臺南移居、宜居臺南　適合過日子的好地方

▲南漂科技移民宋先生一家人在臺南都會公園享受假日親子時光。（圖／Fion Tsao提供）



地方中心／綜合報導

「這是個適合人們做夢、幹活、戀愛、結婚，悠然過日子的好地方。」－臺灣文學之父葉石濤先生

大地萬物甦醒的春天，南臺灣大自然的生命力更是驚人，暖洋洋的公園裡充斥著熱鬧的蟲鳴鳥叫，南風中夾雜著豐富的花草香。公園，是城市中可以讓人遠離塵囂最近的地方，在這裡身心會被大自然觸動，令人感到放鬆。

▲臺南都會公園隨處可見散落的休閒民眾。（圖／Fion Tsao提供）

打造優質生活環境，吸引南漂科技移民

來到假日的臺南都會公園，樹林裡、草地上隨處可見盡情享受日光浴的民眾。湖岸野餐墊上，宋先生也帶著一家人前來野餐，兩個孩子在一望無際的草地上玩著滑步車開心奔馳。出生埔里的宋先生，太太是彰化人，兩人都從大學開始就在北部念書、工作，直到婚後有了孩子，決定南漂臺南定居。原本從事天文物理學術工作的宋先生，考量到工作需求必須長年旅居國外，為了給孩子一個穩定且自由的成長環境，與太太商量過後決定投身科技業，並到南科工作。

有別於北部陰鬱濕冷，臺南年降雨天數少，清爽乾燥的氣候，加上美食、文化底蘊，都是吸引宋先生一家人南漂的原因。有了小孩之後，更加會以孩子的需求為考量。宋先生認為，北部教育環境比較競爭，小朋友壓力大，同時也讓老師與家長壓力大。宋太太表示：「臺南開放、自由的社會風氣，有助讓孩子健康、快樂長大。」目前家族成員除了兩個寶貝兒子，還有一隻貓小孩，小貓比任何人都更適應臺南的生活，陽台就是他的專屬日光浴場，因為天氣乾燥，讓原本皮膚過敏的貓咪不藥而癒。

▲葉石濤紀念館留有臺灣文學之父葉石濤先生對臺南的描述。（圖／Fion Tsao提供）

公園，是城市裡的遊樂場

全家人平常最熱愛的休閒場所，除了與奇美博物館結合的臺南都會公園，還有被譽為世界七大令人期待公園的戲水景點河樂廣場，以及兩個小孩學習滑步車的上課地點史博館公園和離家最近的南科考古館公園，都是宋先生一家人共度親子時光的樂園。聊到孩子們的教育，宋太太也對優質的教育福利讚不絕口，她表示坊間有不少公辦民營的幼兒園，政府都給予了大量的資源，器材新、評鑑好、學費低，減輕不少新手父母的經濟負擔。

▲被譽為世界七大令人期待的公園「河樂廣場」。（圖／Fion Tsao提供）

產業環境優勢大躍進

依行政院主計總處最新統計資料，臺南連三年失業率為六都最低。有南科臺南園區與沙崙智慧綠能科學城兩大引擎帶動，產業聚落更趨完整。特別是各大科技大廠進駐，大幅帶動了市民平均薪資成長。為減輕新手爸媽負擔，臺南市社會局正積極於南科周邊：新市、新化、善化等地區，廣設社區公共托育家園、非營利幼兒園。因為受到南科高科技產業影響，使當地傳統農業聚落生活型態開始轉變趨於多元，市府更決定在「善化區東關公共托育家園」開辦夜間托育，收托時間為週一至週五晚間10時至隔天上午9時，以減輕家長負擔。

▲臺南市長黃偉哲視察公兒六公園，並宣布南關線第1座特色公園遊戲場開放啟用。（圖／新聞及國際關係處提供）

發展歸仁沙崙的高鐵特定區的經濟及科技的同時，也要兼顧當地民眾的居住品質。臺南市長黃偉哲日前特別前往該區視察，並正式宣布南關線第1座特色公園遊戲場開放啟用。黃偉哲市長表示，公兒六公園動線平整舒適，並搭設多項特色遊具，相信將成為當地親子及民眾休憩的好去處。目前臺南市也針對公園用地共規劃25座特色遊戲場域，總經費6億9,615.7萬元，已完成13座，3座施工中，9座規劃中。市府團隊將逐步完成更多的公園綠地建設，一步步優化市民的居住環境。

▲位在高鐵特定區的公兒六公園是當地親子及民眾休憩的好去處。（圖／新聞及國際關係處提供）

而為了紓解南科特定區迅速發展所帶來的車潮及交通壅塞問題，臺南市政府也推動了「臺南都會區北外環道路新建工程」。市長黃偉哲說，北外環道路建設服務範圍含納新化、新市、永康、安南、北區、中西區及安平區，快速連結大臺南核心區交通樞紐，並串聯南部科學園區、臺南科技工業區、和順寮工業區、永康科技工業區、永康創意園區及高鐵臺南站附近綠能科學城，形塑新的產業廊帶。目前市府也加速開闢南科5-40m、10-30M 兩條南科特定區聯外道路，銜接市道178線及直加弄大道往國道1號安定交流道。未來自安定交流道下來，車輛可直接由安定東路及10-30M道路由北側直接進入南科，不必繞道，交通更便捷。藉由新闢道路的建構，也一併增設人行步道及綠帶等空間，透過友善環境空間串聯周邊地景特色，更可進一步帶動產業觀光發展，繁榮地方經濟。

▲南科特定區5～40m、10～30M聯外道路動土典禮。（圖／新聞及國際關係處提供）

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