快訊／北市兒童疫苗5日開打　9日再增11間醫院開兒童特別門診

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，台北市4日新增5538例。台北市5日開始將針對6歲以上的兒童進行疫苗接種，副市長蔡炳坤說，約有9000多名學生願意在學校接種，將依計畫進行施打；另外，也協調11間大型醫院，自9日起啟動兒童疫苗特別門診，有需要到醫院接種的可以到這些地方預約。

蔡炳坤表示，現在台北市的預約疫苗系統正在進行第10期預約下一周的接種，已經有2萬多名完成預約。到下午5點為止，請把握時間。

蔡炳坤說，5月5日要開始為小朋友接種疫苗，全台北市158所小學陸續請他們把意願書收回，因為先接種的先回收，有的下周才要接種的也不急著回收；回收的50所學校中，符合接種的有3萬多名，願意在學校接種的有9千多，占29%，有意願到醫院去接種有1200多位，占4%，2項加起來約33%，其他2萬多沒有意願接種，占67%。

蔡炳坤指出，這樣的比例，跟第一階段做的調查有46.9%有意願接種有落差，應該與BNT兒童疫苗將在5月中旬進來有關，還是按照既定計畫進到學校接種。

另外，蔡炳坤也提到，有些家長、兒童有不同需求，甚至有些是外籍學校學生，因此協調台北市的11所大型醫院，包括台大、新光、台安、博仁、馬偕、萬芳、國泰以及北榮、聯醫婦幼院區、聯醫中興院區、北醫等，11個醫院從5月9日就會開放兒童疫苗特別門診，因應需求，有需要到醫院接種的可以到這些地方預約。要呼籲不要重複預約，這樣會造成困擾。