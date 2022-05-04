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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「台灣人均GDP將達3.6萬美元」　蔡英文：睽違19年超越韓國

▲民進黨主席蔡英文出席縣市長提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨4日中常會邀請台灣經濟研究院院長張建一以「台灣當前經濟情勢」為題進行專案報告。兼任黨主席的總統蔡英文在聽取報告後表示，台灣經濟在全球逆勢中把握供應鏈移轉契機，創下11年來最好成績，台灣人均GDP將達到3萬6千美元，可望在睽違19年後，超越韓國。

蔡英文聽取報告後表示，感謝張建一院長針對「台灣當前經濟情勢」所做的分析，也讓大家更加了解台灣經濟所面臨的機會和風險。

蔡英文指出，過去兩年來守住疫情，讓台灣經濟能在全球的逆勢中把握供應鏈移轉的契機，加速成長，創下11年來最好的成績。她說，日前國際貨幣基金會發布的預測顯示，今年台灣的人均GDP將達到3萬6000美元，可望在睽違19年後，超越韓國。這要歸功於全民努力防疫及推動經濟轉型的成果。

蔡英文表示，當前全球的通膨大幅升高，國際政經情勢也快速變遷，同時國內防疫措施也正進入新的新階段，更要以審慎的態度面對這些挑戰。

蔡英文強調，台灣的產業有靈活的競爭優勢，半導體產業更在全球供應鏈佔有關鍵地位，政府的財政也相當穩健，而面對疫情挑戰，政府會持續動態調整相關措施，希望大家持續團結防疫，台灣經濟一定能夠持續穩健發展。

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