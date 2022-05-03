熊厚基獲頒「三等寶鼎勳章」　蔡英文要求新司令劉任遠打造更強空防

▲總統蔡英文主持「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文3日上午主持「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」，期許就任總統府戰略顧問的熊厚基上將及接任空軍司令的劉任遠上將，持續為提升國防自主能力、守護國家安全及穩定區域和平發展貢獻心力。

蔡英文表示，前天是五月、新月份的開始，兩位國軍重要將領也就任新職，持續精進國防事務發展。首先，原空軍司令熊厚基，調任總統府戰略顧問，今天透過頒授「三等寶鼎勳章」，她要代表國家及國軍，感謝熊上將的努力和貢獻。

蔡英文說，這幾年來國機國造提升了空軍整體戰力，也帶動國內航太產業的重要發展，例如，首架勇鷹高教機順利交機；此外，「F-16V性能提升接裝」任務能夠順利達成，熊厚基都付出了許多心力。

▼總統蔡英文主持「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」。（圖／總統府提供）



蔡英文也提到，近年來共機頻繁侵擾台海，熊厚基帶領全體空軍，時時刻刻守護台灣安全，她要向熊厚基說聲「辛苦了」。她也期待，熊厚基在新崗位上，以豐富的經驗為國家安全戰略效力，並且持續提供國軍寶貴建言，讓國軍更好更進步。

蔡英文說，接任空軍司令並晉任上將的劉任遠上將，也是國軍倚重的傑出將領，他曾經擔任空軍司令部參謀長、空軍作戰部指揮官等重要職務。她說，過去劉任遠在空軍副司令任內，對於新興兵力成軍及各項戰備整備強化上，有許多的貢獻。她也期待，劉任遠今後持續發揮長才，帶領空軍打造更強的空防戰力。

蔡英文強調，今天現場的大家，都是撐起國家安全防線，不可或缺的一份子。她也要特別感謝熊夫人和劉夫人的支持和付出，讓國軍大家庭能夠凝聚更強大的力量，共同守護我們的家園。

蔡英文說，近來隨著世界局勢變化，台海的和平穩定更加受到國際關注，我們要持續提升國防自主能力，守護國家安全，也為區域穩定和平發展，繼續貢獻心力。她強調，這個目標，需要我們共同來努力，她對熊上將和劉上將充滿了期待與祝福，並祝福兩位身體健康、工作順利，在新職務上創造更豐碩的成果。