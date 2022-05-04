香港再放寬防疫措施　專家建議：追上各國「取消入境檢疫」

▲香港疫情趨緩，各項措施放寬。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港疫情趨緩，將提早於5日起放寬3項防疫措施，包含重開泳池、沙灘、水上樂園；運動不用配戴口罩，以及餐廳每桌人數放寬至8人。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良也建議，全球多國已取消入境檢疫措施，接近完全恢復正常，香港要急起直追，做好配套工作。

香港特首林鄭月娥3日宣布，5日起放寬三項防疫措施，包括重開泳池、沙灘、水上樂園及水上運動中心；市民在戶外運動場所進行劇烈運動，例如網球場、籃球場、跑步及在郊野公園無須佩戴口罩；容許食肆堂食每枱人數增至8人，並如期在本月19日推行第二階段放寬措施，屆時將全面重開疫情期間被關閉的場所。

不過，林鄭月娥也強調，所有放寬的措施都要建基於「疫苗通行證」，也就是說，如果處所有「疫苗通行證」的要求，一定會嚴格執行。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良4日更在電台節目上建議，全球已經有180個國家和地區取消入境檢疫，當地接近完全恢復正常，香港要急起直追，期望當局做好疫苗通行證、疫苗接種，以及精準防疫的工作，盡快宣布進一步復常計劃。

何栢良還指出，大陸的復常步伐與本港不相同，香港先與國際通關的可行性較高，如果社區在一段長時間有零星個案，不會導致大量重症，以及影響公立醫院的服務，社交距離措施不會大幅度收緊。