V-Watch兒童及青少年接種不良反應監測啟動　打完3天內要註冊！

▲紅葉國小莫德納接種情形。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心宣布購得BNT疫苗，2000劑檢測實驗兒童劑型BNT疫苗今晨抵台。指揮中心5月2日起推動6至11歲兒童接種疫苗，截至昨日共有667人接種。除了持續以全國「疫苗不良事件通報系統」進行監測外，另加入「Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報」追蹤小於18歲兒童及青少年。父母可從手機在疾管家介面申請加入，代為填寫接種後健康回報。

指揮中心指出，為加強對兒童及青少年接種後疫苗不良反應事件的監測，針對該族群接種各廠牌、各劑別COVID-19疫苗並加入V-Watch的前6萬名註冊者，將會進行主動追蹤，如遇有民眾回復接種後出現嚴重身體不適或就醫等情況，將以LINE推播提醒民眾及時因應處置，期掌握疫苗接種後不良反應個案的實際症狀及通報後的適切因應。

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指揮中心說明，小於18歲的兒童及青少年加入V-Watch，須由父母或監護人於接種現場掃描QR code代未成年子女註冊並填寫健康回報，至遲於接種後三日內完成掃描及註冊。尚未接種者請勿加入，以免資料無法比對。

指揮中心呼籲，民眾無論是否加入V-Watch，若接種後出現特殊身體不適，或任何健康問題，請務必到醫療院所診療，釐清原因。當發生疑似接種後嚴重不良反應事件，皆請醫療與公衛體系協助正式通報至「疫苗接種不良事件通報系統」，啟動後續關懷與追蹤。V-Watch相關說明請參閱本署全球資訊網「Taiwan V-Watch COVID-19疫苗接種-健康回報」專區。

▲兒童青少年V-WATCH使用說明。（圖／指揮中心提供）