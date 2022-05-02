LINE「搜尋2字」爆量噴出！　全場實測驚呆：有夠扯

▲LINE示意圖。（圖／翻攝自LINE官網）

記者邱晟軒／綜合報導

現代人習慣用通訊軟體和朋友、同事聊天和溝通，然而在日常對談時，你是否也有經常使用的詞彙呢？近日，就有網友在網路論壇以「大家去搜尋看看自己的LINE，看看『笑死』這個詞語講了多少次」為題發文。貼文曝光後掀起全場共鳴。

有一名網友1日在網路論壇Dcard發起討論，表示「你各位在LINE搜尋笑死看看會怎麼樣，不到999+是不是根本沒在用LINE啊！」

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原PO貼一張LINE的截圖，他在搜尋功能上輸入「笑死」兩字，結果顯示「訊息889」，可見原PO平時和親朋好友的聊天對談裡，經常使用「笑死」。

▲台灣人使用LINE聊天，對談中喜歡使用「笑死」兩字。（圖／翻攝自Dcard）

文章曝光後引起許多網友共鳴，紛紛曬出自己的搜尋結果「笑死，剛好1000」、「有夠扯！我2月才換手機，不到3個月就779次了」、「剛好444」、「數字越大感覺會越長壽」、「笑死917、好好笑682」、「可能我的人生都笑不出來，我只有389」、「笑死 80、笑鼠11、好好笑 120」、「發現自己對誰越敷衍 笑死次數越多」。

不少網友也「笑死」回應，「1036個，笑死」、「笑死，500」、「笑死！大家都很會用笑死耶」、「笑死！沒朋友跟我聊天，居然也有500」、「笑死！也太會講了吧」「我有整理聊天室的習慣，這只是沒隱藏的聊天室就500了，很難想像全部都放出來會有多少個笑死！笑死」。

▼網友紛紛曬出LINE搜尋結果！（圖／翻攝自Dcard）