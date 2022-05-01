LINE一項免費功能默默消失！網友刷整排崩潰：真的沒了

▲LINE先前有項免費功能，如今卻消失了，讓網友們崩潰。（示意圖／記者曾筠淇攝）



記者柯振中／綜合報導

通訊軟體「LINE」在台灣十分流行，內建的貼圖、主題深受用戶喜愛。不過，一名女網友近日發現，軟體裡面先前有項免費功能，如今卻消失了，貼文曝光後，引起網路熱議。

這名女網友在Dcard上表示，因為心血來潮，她翻了一下自己的LINE主題，才發現以前會使用90天免費的主題，過往看到時都不以為意，直接下載來用，沒想到現在一看才知道，原來曾經下載過這麼多免費主題。

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▼女子突然發現，過去常常推出免費主題，現在卻默默消失。（示意圖／記者曾筠淇攝）



依據女子張貼的畫面，她下載的免費主題至少有35款，內容五花八門，包含了許多人氣卡通，以及可愛角色的主題。女子最後話鋒一轉，雖然這些主題看起來很療癒，但現在似乎都沒有免費的主題了，情緒中難掩失落之情。

貼文曝光後，引起熱烈討論，也有不少人回應，「對，已經很久沒有了，上次是2021／02的新年試用」、「而且也超久沒有主題特惠了」、「我超喜歡之前的新年熊大免費試用，超可愛…可惜時間過了就沒了」、「之前還有很多活動可以累積點數，現在只能花錢了」、「現在都沒有免費主題能適用，看到喜歡的只能慢慢存代幣…。」

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