快訊／羅智強遷戶籍到龜山　「今天開始，我就是桃園人了」

▲羅智強4日早上遷戶籍到桃園龜山區。（圖／翻攝自羅智強臉書）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市議員羅智強參選桃園市長意志堅定，今（4日）一早他到桃園市龜山區戶政事務所遷戶籍，並表示，「今天開始，我就是桃園人了」。羅智強也說，這個新生活的開展，可以磨練他成為眾多桃園市長人選中，最好的選項。

羅智強4月初宣布角逐國民黨桃園市長提名後，即使面對上至黨主席朱立倫勸退，下至桃園藍營基層放話不接受，仍無法改變其決定，且多次表示要定居桃園，他2日就透露已買下龜山區42年的老公寓。

羅智強4日上午在臉書表示，帶著興奮的心情，「今天開始，我就是桃園人了」，一大早，就到龜山區戶政事務所遷戶籍，這是一個嶄新的開始。

對於選擇42年老公寓，羅智強說，除了價格便宜以外，也想要親自體會老公寓社區，市民生活、起居的種種甘苦，一個好的市長，必須是和人民一起呼吸的，這是為什麼，他選擇大眾運輸通勤，選擇徒步的走訪，選擇促進老公寓的原因。

「你沒有跟市民一起擠在擁擠的車廂裡面，你怎麼去體會，在疫情下，市民必須搭乘大眾運輸工具討生活的壓力；而住進老公寓，我才能夠身體力行的去感受、去理解、去體會，老人家每天爬5層樓的辛苦，老舊社區裡食衣住行的規劃是否方便？公共運輸是不是便利？都市更新的議題要如何更周延？」

羅智強表示，買新家、遷戶籍，和桃園市民一起呼吸，「我期待，這個新生活的開展，可以磨練我成為眾多桃園市長人選中，最好的選項。」