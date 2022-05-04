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鄭運鵬歡迎羅智強搬家到桃園　「國民黨不歡迎外來人經營很奇怪」

▲▼羅智強4日早上遷戶籍到桃園龜山區。（圖／翻攝自羅智強臉書）

▲國民黨台北市議員羅智強4日早上遷戶籍到桃園龜山區。（圖／翻攝自羅智強臉書）

記者林銘翰／台北報導

國民黨台北市議員羅智強4日將戶籍遷至桃園龜山，宣示挑戰參選桃園市長的決心，被視為桃園市長潛在參選者的民進黨立委鄭運鵬表示，恭喜羅智強成為新桃園人，國民黨在選舉方面一直採取最保守的本地主義，政治不只鎖國也鎖城市，「完全不歡迎外來人來經營很奇怪」。

羅智強上午在臉書表示，帶著興奮的心情，今天開始自己就是桃園人，一大早就到龜山區戶政事務所遷戶籍，這是一個嶄新的開始。「買新家、遷戶籍，和桃園市民一起呼吸」，他期待這個新生活的開展，可以磨練自己，成為眾多桃園市長人選中最好的選項。

對此，鄭運鵬下午受訪時表示，先恭喜羅智強成為新桃園人，這幾年來桃園是台灣人口成長最快的城市，不管就學就業、成立家庭都是良好的首選城市，「我想羅智強也是這樣被吸引而來」。

鄭運鵬認為，國民黨在選舉方面，一直採取最保守的本地主義，政治不只鎖國也鎖城市，完全不歡迎外來人來經營很奇怪，時任桃園縣長朱立倫也跑去隔壁選新北市長，新北市民也沒有排斥他，「但現在卻排斥羅智強來桃園發展」。

鄭運鵬也說，不管羅智強以後有沒有要選舉，即便搬來他的龜山選區經營，「我們都誠心歡迎」，相信羅智強成為桃園市民後，身為台北市議員來到桃園，他的幸福感一定會比在台北市更高。

鄭運鵬說明，如果羅智強保留台北市議員的身分，同時宣稱要在桃園參選桃園市長，也公開自己搬家到桃園，「他的選擇我完全尊重」，但他的選擇也會被台北與桃園市民檢視，相信他也有被檢視的雅量。

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關鍵字：

羅智強鄭運鵬桃園市長2022

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