遭指「要為疫情失守下台」　陳時中罕見動怒：已經下台了就沒有回應！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者黃國霖攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中未來是否參選市長是各界關注議題，但近期因為國內本土疫情升溫，有在野人士認為「陳時中應該下台。」對此，他今被問及相關回應時也罕見動怒，沈默8秒後說「下一題。」又接著表示「已經下台就沒有回應。」媒體追問「是否已經有相關計畫？」他則表示「這類問題我現在都不回應。」

陳時中今上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會備質詢，會前接受媒體訪問時被問及「有在野人士認為應該要為疫情失守下台」相關回應，他一改日前高EQ回應，罕見露出不悅並沈默8秒不說話，之後才吐出「下一題」、「已經下台就沒有回應了。」

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之後再被問及國民黨參選市長呼聲最高的立委蔣萬安已開始為選舉準備並鞏固基層，他則直言「現在我也不談選舉。」另外，媒體也問到，快篩陽性是同確診是否會再5月中實施？他也鬆口回應「有這可能性，要看行政程序和專家意見，基本上已經討論得差不多。」

而民進黨立委林靜儀昨透露自己確診，陳時中日前曾和她一起出席牙醫師公會活動，他今也表示，自己有自主監測，今天要特別小心，「當天沒跟她特別講話，但受訪的時候她站在我旁邊。」