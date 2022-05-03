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花蓮確診直逼4千！5／5起孩童接種疫苗　2方式同步進行

▲花蓮3日新增428例新冠肺炎確診，累積確診人數達3912人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮3日新增428例新冠肺炎確診，累積確診人數達3912人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣3日新增428例新冠肺炎確診個案，花蓮縣政府召開疫情說明記者會，由花蓮縣衛生局長朱家祥及教育處代理處長翁書敏出席。記者會上指出，將於5月5日起開放6至11歲兒童接種疫苗，並呼籲確診民眾務必確認填入資料是否正確，以避免發生收不到居家隔離通知單狀況或造成疫調作業時程延誤。

目前花蓮縣累積確診人數已達3912人，居家照護累積人數2494人，居家隔離累積人數9614人，解除隔離人數8831人，目前尚有773人隔離中。有快篩需求民眾可前往一般「社區篩檢站」；若是家用快篩陽性者，請將「陽性」快篩試劑用夾鏈袋密封包裝好後，攜帶健保卡並戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，盡速前往鄰近的「家用快篩陽性PCR採檢站」進一步檢測。

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▲花蓮3日新增428例新冠肺炎確診，累積確診人數達3912人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

5／5起開放6至11歲兒童接種疫苗，電話預約及校園施打同步進行。

5/3-5/8「家用快篩陽性PCR採檢站」在北區共有兩處，於門諾醫院仁愛樓（篩檢時間為8:30-12:00）及部立花蓮醫院急診室（篩檢時間為08:30-20:00），南區於台北榮民醫院玉里分院急診室（篩檢時間不限)。5/2-5/8「社區篩檢站」，北區於部立花蓮醫院慈愛樓（篩檢時間為平日1500-1900，假日0830-1200)、南區於玉里慈濟醫院（篩檢時間為平日1530-1830，假日0830-1200）。

兒童疫苗，將於5／5起開放6至11歲兒童接種疫苗，可向縣內合作醫療院所電話預約，或是安排醫護人員進入校園內施打，這兩項措施會同步進行。朱家祥提醒家長若收到COVID-19接種意願書，皆有一周思考期，填妥後請繳回學校，以便於進行後續施打作業。

▲花蓮3日新增428例新冠肺炎確診，累積確診人數達3912人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

6-11歲兒童疫苗接種後，當日起如有不良反應，得申請疫苗假，不列入出缺席紀錄，以3天為原則（含接種當日)，必要時得延長。

教育處代理處長翁書敏接續表示，因應6-11歲兒童疫苗接種，學生接種疫苗後，當日起如有不良反應，得申請疫苗假，不列入出缺席紀錄，以3天為原則（含接種當日)，必要時得延長，請家長留意孩子身體狀況。

另校園部分班級新增確診有花蓮女中、自強高中、北埔國小、中原國小、三棧國小、中城國小、鑄強國小、明恥國小、瑞穗國小、忠孝國小、海星國小、私立魔法森林幼兒園，以上班級暫停實體課程。

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