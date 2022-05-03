347萬劑莫德納5月到貨！打滿3劑「6月有望免居隔」　陳時中曝進度

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者閔文昱／綜合報導

近期本土疫情升溫，加上6-11歲兒童疫苗開打，讓疫苗需求量大增，本周將有約347萬劑自購莫德納疫苗分3批運抵台灣。另外，有關第三劑施打率若衝至7成以上，中重症率不增高，指揮中心可望在6月全面以「打滿第三劑加快篩」取代現行的居家隔離措施的說法，指揮中心指揮官陳時中表示「有這類相關規劃，但變數仍多，有確定情況再跟大家報告。」

陳時中3日在疫情記者會中表示，今年預定會有2000萬劑莫德納疫苗抵台，目前共有681.96萬劑到貨，這2天及7日陸續還會各有100多萬劑到貨，本周總計近347萬劑，首批110.61萬劑於3日下午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種，該批效期至2022年8月18日。

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▲近期開放6-11歲學童施打莫德納。（圖／ETtoday資料照）

2日起開放6至11歲兒童接種半劑莫德納疫苗，當天共計667人施打兒童疫苗，暫無接獲不良事件通報，僅有一名小學一年級男童打完返家後出現胸悶、體溫升高等副作用。而指揮中心日前宣布台灣與輝瑞／BNT簽定新約，首批最快5月中抵台，當中也包含兒童劑型，陳時中表示，這兩天會有些做實驗用的，檢查用的疫苗到貨，至於確切整批啥時進來還沒有掌握。

指揮中心統計，2日新冠疫苗接種6萬5144 人次，陳時中坦言打得不多，令人擔憂。目前疫苗人口涵蓋率第1劑 84.93%、第2劑 80.18%、追加劑接種率 60.10%。陳時中也透露疫情有可能在5月中下旬達到高峰，呼籲能打疫苗者盡快施打，屆時放寬措施也會從打過三劑或完整接種疫苗者開始，呼籲民眾盡速把疫苗打好打滿。

針對有疫情決策高層透露，政府擬全面以3劑疫苗加快篩取代居家隔離，以目前疫苗施打速度推算，新措施估最快6月上路。換言之，若接觸確診者遭匡列，打滿3劑、快篩陰性就可出門，不用再居隔，等於國內先「半解封」。陳時中回應，「有這類相關規劃，但變數仍多，有確定情況再跟大家報告。」

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