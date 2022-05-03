　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

347萬劑莫德納5月到貨！打滿3劑「6月有望免居隔」　陳時中曝進度

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者閔文昱／綜合報導

近期本土疫情升溫，加上6-11歲兒童疫苗開打，讓疫苗需求量大增，本周將有約347萬劑自購莫德納疫苗分3批運抵台灣。另外，有關第三劑施打率若衝至7成以上，中重症率不增高，指揮中心可望在6月全面以「打滿第三劑加快篩」取代現行的居家隔離措施的說法，指揮中心指揮官陳時中表示「有這類相關規劃，但變數仍多，有確定情況再跟大家報告。」

陳時中3日在疫情記者會中表示，今年預定會有2000萬劑莫德納疫苗抵台，目前共有681.96萬劑到貨，這2天及7日陸續還會各有100多萬劑到貨，本周總計近347萬劑，首批110.61萬劑於3日下午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種，該批效期至2022年8月18日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄學童施打莫德納疫苗。（圖／高雄市政府提供）

▲近期開放6-11歲學童施打莫德納。（圖／ETtoday資料照）

2日起開放6至11歲兒童接種半劑莫德納疫苗，當天共計667人施打兒童疫苗，暫無接獲不良事件通報，僅有一名小學一年級男童打完返家後出現胸悶、體溫升高等副作用。而指揮中心日前宣布台灣與輝瑞／BNT簽定新約，首批最快5月中抵台，當中也包含兒童劑型，陳時中表示，這兩天會有些做實驗用的，檢查用的疫苗到貨，至於確切整批啥時進來還沒有掌握。

指揮中心統計，2日新冠疫苗接種6萬5144 人次，陳時中坦言打得不多，令人擔憂。目前疫苗人口涵蓋率第1劑 84.93%、第2劑 80.18%、追加劑接種率 60.10%。陳時中也透露疫情有可能在5月中下旬達到高峰，呼籲能打疫苗者盡快施打，屆時放寬措施也會從打過三劑或完整接種疫苗者開始，呼籲民眾盡速把疫苗打好打滿。

針對有疫情決策高層透露，政府擬全面以3劑疫苗加快篩取代居家隔離，以目前疫苗施打速度推算，新措施估最快6月上路。換言之，若接觸確診者遭匡列，打滿3劑、快篩陰性就可出門，不用再居隔，等於國內先「半解封」。陳時中回應，「有這類相關規劃，但變數仍多，有確定情況再跟大家報告。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►機+酒3天6288元！澎湖花火節20周年必去

ET快訊
快訊／新北永和深夜傳「巨大爆炸聲」瞬間停電　住戶傻：超可怕
勾惡預告發最終聲明　「正面回應所有質疑」：全都來吧！
台鐵五一停駛「沒人崩潰」！網曝關鍵原因
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

347萬劑莫德納5月到貨！打滿3劑「6月有望免居隔」　陳時中曝進度

台中府會聚餐傳播鏈累計22人染疫　逢甲大學確診再+18

快訊／新北永和深夜傳「巨大爆炸聲」瞬間停電　住戶傻：超可怕

3月光族OL靠虛擬貨幣致富！韓國爆紅作家新書上市1天就4刷

台鐵五一停駛「沒人崩潰」！網曝關鍵原因：下次就不一定了

端午、中秋、國慶恐沒車！台鐵工會再規劃投票日「不加班」

快訊／網傳「政府採購快篩試劑比他國昂貴」　指揮中心秀成本打臉

快訊／新北三重5000戶突停電！居民聽「爆炸聲」嚇傻

德國30元快篩「準確度更高」！議員反問陳時中：還是假消息嗎？

台鐵勞資協商無共識　工會：規劃11／26投票日也不加班

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

劉在錫一個玩笑「被賞3巴掌」　金鍾國一跨秒入水...全昭旻：腿好短XD

聰明汪按鈴催爸：出門玩　一聽要磨甲卻秒說NoNo

篠崎泫「12秒片遭疑走光」驚冒陰影！ 認內衣露餡...崩潰：誰會長這麼歪

347萬劑莫德納5月到貨！打滿3劑「6月有望免居隔」　陳時中曝進度

台中府會聚餐傳播鏈累計22人染疫　逢甲大學確診再+18

快訊／新北永和深夜傳「巨大爆炸聲」瞬間停電　住戶傻：超可怕

3月光族OL靠虛擬貨幣致富！韓國爆紅作家新書上市1天就4刷

台鐵五一停駛「沒人崩潰」！網曝關鍵原因：下次就不一定了

端午、中秋、國慶恐沒車！台鐵工會再規劃投票日「不加班」

快訊／網傳「政府採購快篩試劑比他國昂貴」　指揮中心秀成本打臉

快訊／新北三重5000戶突停電！居民聽「爆炸聲」嚇傻

德國30元快篩「準確度更高」！議員反問陳時中：還是假消息嗎？

台鐵勞資協商無共識　工會：規劃11／26投票日也不加班

「美味農業得來速」享優惠　新北推超值蔬菜箱、冷凍海產

直播被說「比章子怡漂亮」　葛薈婕正面回應放話：記恨汪峰一輩子

雙猿同樂玩起來　領航猿本季最後主題週大走遊樂園風

上海恐怖活人裝屍袋影瘋傳　殯儀館員怒：還在動是活的！

生活熱門新聞

快訊／新北永和深夜傳「巨大爆炸聲」瞬間停電　住戶傻：超可怕

孫生女友脫了！　剩「情趣內衣」

全場認證1神片「不敢再看第二遍」！

台鐵五一停駛「沒人崩潰」！網曝關鍵原因

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

即／台中確診破千例　足跡熱點：逢甲夜市、金典酒店

醫突預告：準備上戰場！收2命令急喊「真正的高峰要來了」

政府買快篩比他國貴　政府澄清了

德國30元快篩準確度更高！議員打臉陳時中

即／彰化1國小生打疫苗後身體不適　胸悶送醫

快訊／新北三重5000戶突停電！居民聽「爆炸聲」嚇傻

板橋餐廳情侶瓦斯中毒亡！粉專突竄「65字留言」掀戰

5人出遊3快篩陽！一追源頭竟是他　氣炸了

5生肖「5月事業運超旺」！有望「升官+加薪」

更多熱門

相關新聞

德國30元快篩準確度更高！議員打臉陳時中

德國30元快篩準確度更高！議員打臉陳時中

民進黨立委高嘉瑜日前指出，德國的快篩試劑只有新台幣30元，遭到指揮中心指揮官陳時中駁斥是假消息。對此，台中市議員黃健豪就發文分享一名友人的購買證明，顯示他在在德國以一劑約31元的價格，購入「Clungene」品牌快篩試劑，且準確度還相當高，反問陳時中，「一劑30元的快篩，還是假訊息嗎？」

花蓮確診直逼4千　5日起6至11歲兒童接種疫苗

花蓮確診直逼4千　5日起6至11歲兒童接種疫苗

兒童打新冠疫苗！藥師認證：孩用退燒藥選「這款」

兒童打新冠疫苗！藥師認證：孩用退燒藥選「這款」

北市衛生局認了「醫療體系癱瘓」：無法負載

北市衛生局認了「醫療體系癱瘓」：無法負載

第10期疫苗開打！北市開放10萬名額　北車、松山站提供隨到隨打

第10期疫苗開打！北市開放10萬名額　北車、松山站提供隨到隨打

關鍵字：

居隔陳時中疫苗莫德納第3劑

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北永和深夜傳「巨大爆炸聲」瞬間停電　住戶傻：超可怕

台南男嬰遭父親虐打！理由讓全網氣炸

台南虐童案！狠父疑暴打嬰被收押

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪

孫生女友脫了！　剩「情趣內衣」

全場認證1神片「不敢再看第二遍」！

勾惡預告發最終聲明　「正面回應所有質疑」：全都來吧！

台鐵五一停駛「沒人崩潰」！網曝關鍵原因

防疫保單之亂／和泰產險公佈3大核保門檻　違反將退件　

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

余苑綺「肺部長東西爆開」　4歲女兒許生日願望藏洋蔥！

腳踏車男喝醉違停遭撞亡　女兒剛要上國小

美湖底發現40年桶屍　警方曝：還會有更多

快訊／美國升級台灣旅行警示「不建議前往」！

更多

最夯影音

更多
鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？
林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面