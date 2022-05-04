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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曾銘宗咆哮常務次長俞大㵢「肖仔」　吳釗燮批不值取：我絕不接受

記者林銘翰／台北報導

外交部常務次長俞大㵢日前提及「中華民國台灣是主權獨立國家」等字眼，遭到國民黨立法院黨團總召曾銘宗質疑混淆國名，並怒批俞大㵢「肖仔」（台語瘋子），外交部長吳釗燮4日表示，國民黨已經三番兩次對官員進行言詞上的羞辱、人生攻擊，「我想這個是很不值取的」。

立法院外交及國防委員會4日邀請吳釗燮、僑委會委員長童振源、國安局副局長柯承亨、經濟部次長陳正祺、陸委會副主委李麗珍、行政院經貿談判辦公室談判代表徐崇欽等人就「美國與中共競合下我外交經貿戰略佈局與僑台商之因應」為題提出專案報告，並備質詢。

吳釗燮會前受訪時表示，在立法院裡面問政應該要理性，「這個是一個大家都知道、很簡單的道理」，但是當外交部的常任文官，尤其是已經為台灣的外交奮戰這麼久的人，還需要在立法院裡面受到這種羞辱、人生攻擊，「我覺得是很不應該的事情」。

▲外交部長吳釗燮出席外交及國防委員會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者林敬旻攝）

吳釗燮批評，尤其是國民黨內的高層、國民黨團內的非常高層，已經在立法院裡面三番兩次，對於官員不管是文官、還是特任官，都用這種言詞上的羞辱、人生攻擊的方式，「我想這個是很不值取的」。

吳釗燮認為，希望反對黨團應該要思考一下，「如果說要讓國家能夠長治久安，是不是應該要靠這些常任文官」，常任文官是國家很重要的資產，政府來來去去，政務官來來去去，政府、國家還是需要靠常任文官，所以任何對常任文官的羞辱、人生攻擊的行為，「我在這邊都無法接受」。

吳釗燮強調，尤其是他在帶領外交部的團隊，看到外交部的這些常任文官被這樣地對待，他覺得非常不平，「我有任何的機會的話，都會對外面呼籲，要維護常任文官的制度，絕對要善待常任文官」，對於常任文官被這種人生攻擊的方式對待，自己絕對不接受。

另外，美國疾病管制與預防中心（CDC）本周將全球5個國家改列中度風險（level-2），其中包含台灣、墨西哥、伊朗、貝里斯及安巴等國。值得注意的是，儘管上海、北京近期疫情嚴峻，不過美國目前對中國大陸旅遊警示仍維持在低風險（level-1）。

對此，吳釗燮則說，有關美國CDC的旅遊警示標準，「他們有他們自己的一套標準」，如果看台灣最近疫情的發展，的確是有升高的趨勢，但是美國發布的警示並不是「禁止來台灣」，而是警示他們的人民如果要來台灣，必須要注意到台灣疫情的狀況，每個國家都有自己的旅遊警戒標準。

▼外交部常務次長俞大㵢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院外交國防委員會 外交部次長俞大㵢答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

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