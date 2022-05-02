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外交部報告提「中華民國台灣」惹怒藍委　咆哮外交官：你是肖仔喔！

記者杜冠霖／台北報導

外交部常次俞大㵢2日在立院報告時表示，「中華民國台灣是主權獨立國家無庸置疑，中華民國主權一直存在，屬於台灣2350萬人民」，在質詢環節時，國民黨立委曾銘宗突然暴怒，痛批俞大㵢，「無庸置疑？你是肖仔喔！你是哪個國家的常次，你為什麼寫中華民國台灣？這是政治的官方文書，明年預算有種你就寫中華民國台灣，敢不敢？」

▲▼蘇貞昌專案報告0303興達電廠事故致全台停電事件 經濟部長王美花 立委高虹安 立委曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

國史館長陳儀深、外交部常次俞大㵢和陸委會副主委李麗珍等人2日列席立法院司法及法制委員會，就「中日和約生效70週年紀念與台灣地位之定論」進行報告並備詢。

外交部常次俞大㵢報告時說，有關台灣主權地位，蔡總統去年國慶演說明確闡述：「1949年中華民國立足台灣以來，已經經歷72年。這72年來，我們的經濟從貧窮到富裕、政治從威權到民主、社會從一元到多元，成就了今天中華民國台灣嶄新的樣貌。」

曾銘宗突然暴怒，質疑外交部報告中第3頁「中華民國台灣是主權獨立國家無庸置疑」，曾痛批，「你是哪個國家的常次，那你為什麼寫中華民國台灣是主權獨立國家？」，俞大㵢則試圖回應，正式的國名是中華民國，因為中華民國也是..回應到一半時被曾銘宗打斷，曾銘宗痛批，這是政治的官方文書，「你是常務次長我本來不想為難你，到底是中華民國、中華民國台灣還是台灣？」

曾銘宗也拿出外交部今年的預算書，表示，「你預算書裡面如果寫中華民國台灣，我看你去跟誰要預算，無庸置疑？你是肖仔喔！你什麼時候把國家的名字改了？你是哪個國家的外交部常務次長？」

俞大㵢回應，自己是中華民國的常務次長，這是展現中華民國在台灣、台灣是中華民國的意思。對此，曾銘宗痛批，「你英文太好、中文不好還是我中文不好？什麼無庸置疑，這是立法院正式的文書，誰叫你這樣寫？部長是不是？莫名其妙，你明年預算有種就寫中華民國台灣，好不好？敢不敢？」

國史館報告中也提到，「已經確立了台灣主權地位，不論是獨立或統一，都取決於台灣全體人民的意志」，同樣讓曾銘宗爆料如雷，他表示，「我贊成阿！但你到底是台灣的主權地位，還是中華民國的主權地位？」

陳儀深回應，這是一體兩面的，曾銘宗激動表示，這不是一體兩面，「你學術上要去研究、意識形態偏獨我們尊重，但你是中華民國國史館館長，你是台灣國國史館館長嗎？3份報告只有陸委會的還能看！」

曾銘宗表示，「外交部長、國史館長是獨派我尊重，但不能滲透到業務上面，滲透一點點我認了，但你太明顯，你是中華民國國史館館長，你寫最後結論我也認了，但你把中華民國國號都改了！有種你預算就寫中華民國台灣。」

陳儀深回應，不必每個地方都要中華民國，前後文的敘述全體的台灣人民是這樣講下來的，曾銘宗突然大喊「我支持」，自己贊同不一定每個地方都寫中華民國，但整份報告大部分都寫台灣，「問題是你是中華民國國史館館長，你有意識形態、在學術研究我都認了，但你是國史館館長、在領中華民國俸祿。」

曾銘宗痛批，現在各部會幾乎少用中華民國，客氣一點的寫中華民國台灣、不客氣的寫台灣，「你要改就直接改啊！這樣偷渡，我建議外交部跟國史館的預算就不要寫中華民國，你就這樣直接送來。」

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