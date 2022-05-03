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曾銘宗罵官員「你是肖ㄟ」　外交部不以為然：問政該回歸理性

▲▼國民黨團召開「類反毒！類反毒！類反毒！反到現任顏旭懋議員被求處無期徒刑！」記者會,立委曾銘宗。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立院黨團總召曾銘宗。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委曾銘宗2日在立法院司法及法制委員會質詢時，痛罵外交部次長俞大㵢「看你跟誰要預算，你是肖ㄟ喔」等語，引發輿論關注。對此，外交部發言人歐江安3日在例行記者會嚴正表示，對於其人身攻擊不以為然，呼籲立法委員問政回歸理性，給予國家文官應有的尊重。

俞大㵢昨天在立法院報告時，談及「中華民國台灣是主權獨立國家無庸置疑，中華民國主權一直存在，屬於台灣2350萬人民」等語，引發曾銘宗不滿追問「你是哪個國家的常務次長？」俞回應，中華民國。

曾銘宗批評，那為何寫中華民國台灣是主權獨立國家，到底是中華民國還是台灣？這可是正式的官方文書。他說，外交部的年度預算假設寫中華民國台灣，「我看你跟誰要預算，還無庸置疑，『你是肖ㄟ喔』，中華民國台灣是主權獨立國家，你何時把國家的名字改了？」

對此，歐江安今天在外交部例行記者會答覆媒體提問表示，外交部同仁依法接受備詢，卻三番兩次受到立法委員激進的人身攻擊，外交部不以為然，希望立法委員的問政能夠回歸到理性，給予國家文官應有的尊重，就像外交部對於各黨派、屬性的立法委員都非常尊重，「我們也希望他們尊重我們的國家文官」。

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