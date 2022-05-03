　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

促台灣加入WHA　外交部赴非洲拍攝「遠來的朋友」紀錄片

記者呂晏慈／台北報導

 第75屆「世界衛生大會（WHA）」將在今年5月22日在瑞士日內瓦召開，為展現我國參與「世界衛生組織（WHO）」的能力與決心，並爭取國際社會的支持，外交部於本年5月2日發布最新策製完成的國際醫療短片「遠來的朋友」（英文片名：Sweetness of Friendship），向世界傳達台灣數十年在海外公衛醫療合作計畫的卓越貢獻。

▲▼外交部遠赴非洲拍攝醫療短片，展現台灣透過醫療合作計畫對世界的貢獻。（圖／翻攝自「遠來的朋友」短片）

▲外交部遠赴非洲拍攝醫療短片。（圖／翻攝自「遠來的朋友」短片）

外交部說明，「遠來的朋友」採紀錄片手法拍攝，製作團隊遠赴非洲實境取景，以在非洲醫療團服務15年的台灣醫師杜繼誠及3名援外醫療案例為主角，介紹我國專業醫療團在當地的工作現況，以及3名案例癒後的真實生活，展現台灣海外醫療團前往遙遠國度拯救病患，改善當地居民的健康，進而翻轉他們的人生及造福當地社會的真實樣貌，充分顯示「台灣可以幫忙」（Taiwan Can Help）及達成WHO 「全民均健」（Health for All）的目標。

影片忠實紀錄3個故事：史瓦帝尼的14歲少年Tsela因硬腦膜下積膿一度病危，在接受杜醫生手術後恢復健康，現在熱愛踢足球，過著正常快樂的生活；同樣在史瓦帝尼的2歲小男孩Dlamini因腦出血，由杜醫生緊急進行開顱手術並安然度過難關，他的父親Advocate醫師曾在台灣研習醫學5年，目前投身史國愛滋病防治工作；馬拉威的Mary十餘年前和80位當地人接受台灣醫療團訓練後成為傳統助產士（Traditional Birth Attendant），這項助產士訓練計畫大幅降低了當地產婦及新生兒死亡率，因而至今仍對台灣心存感念。

外交部表示，本片有30秒精華版與4分鐘完整版，溫馨感人的片段搭配非洲大地壯闊的景色，展現海外醫療合作跨越國界令人動容的人道關愛。除中、英文字幕外，外交部也將陸續製作日、德、法、西、越、印、泰、葡萄牙文及阿拉伯文等外語字幕，共以11個語文版向全球播放。民眾除可透過外交部官方臉書粉絲專頁連結，也可在「潮台灣」YouTube頻道暨臉書專頁觀賞，歡迎點閱分享。

►母親節送「超美睡衣」一定中

ET快訊
快訊／高雄3區將「停水一整天」！　3萬多戶準備儲水
快訊／台61砂石車撞分隔島！　傷亡不明
余天賠光5棟房！李亞萍「信明牌」股票賠百萬　兒揭超慘內幕
重量級大哥揭「勾惡真實年紀」！　對戰連千毅最擔心1事
快訊／國小生打莫德納後身體不適！　胸悶、體溫偏高送醫
「全球最帥和尚」出獄2個月近況曝！　無預警報喜
他曝影片挺高嘉瑜　德國快篩真的「只要新台幣32元」
5人出遊聚餐3快篩陽！　一追源頭竟是他還喊「沒差」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市開放疫苗預約！釋出8.7萬劑莫德納、高端　30分鐘湧入4029人

快訊／新北兒童今開打莫德納「接種率3成」　侯友宜：全校線上教學2天

促台灣加入WHA　外交部赴非洲拍攝「遠來的朋友」紀錄片

「18歲公民權」複決年底登場　民眾黨全台大縱走挺修憲

共軍遼寧號率領7艦進入太平洋　我國防部：海空動態全程掌握

快訊／網購平台納管　立院通過修正《商品標示法》違者最重罰20萬

金錢豹老董嗆聲！　地方人士曝光「顏清標引退」真正目的　

顏清標引退內幕！　壓垮標哥最後一根稻草曝光

顏清標引退！媽祖面發誓不碰政治　背後最大原因曝光

遼寧號航艦群進入太平洋　國防部：海空動態全程掌握

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

Jessi《Zoom》超洗腦！　揪劉在錫、ITZY跳起來～

蹭蹭賣萌＋翻肚討摸！　色胚柴犬狂黏長腿姐姐

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光　狠砸57萬變身...網驚：變好年輕

包尿布「一臉醞釀」被逼問　萌娃猛搖頭：沒有嗯嗯

北市開放疫苗預約！釋出8.7萬劑莫德納、高端　30分鐘湧入4029人

快訊／新北兒童今開打莫德納「接種率3成」　侯友宜：全校線上教學2天

促台灣加入WHA　外交部赴非洲拍攝「遠來的朋友」紀錄片

「18歲公民權」複決年底登場　民眾黨全台大縱走挺修憲

共軍遼寧號率領7艦進入太平洋　我國防部：海空動態全程掌握

快訊／網購平台納管　立院通過修正《商品標示法》違者最重罰20萬

金錢豹老董嗆聲！　地方人士曝光「顏清標引退」真正目的　

顏清標引退內幕！　壓垮標哥最後一根稻草曝光

顏清標引退！媽祖面發誓不碰政治　背後最大原因曝光

遼寧號航艦群進入太平洋　國防部：海空動態全程掌握

北市開放疫苗預約！釋出8.7萬劑莫德納、高端　30分鐘湧入4029人

你有所不知道的故事－－胡璉在江西和廣東境內徵兵的實況

煞車不及！屏東市區5車連環撞　下班尖峰時間慘了

地圖上搜不到的神秘打卡點！坐進嘉義「巨無霸南瓜」品茶、望塔山

美債殖利率升破3％　金價下跌2.5％創2個月最大跌幅

拿剩藥稱「沒效要退費」　她多年後再上門1句話挨轟：當好市多？

快訊／新北兒童今開打莫德納「接種率3成」　侯友宜：全校線上教學2天

宜蘭出現超萌「小鹿彩繪稻田」免費看！還有4天熱氣球嘉年華別錯過

快訊／高雄3區後天將「停水15hrs」　3萬7102戶準備儲水

快訊／台61線砂石車疑自撞分隔島！現場零件四散　傷亡不明

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

政治熱門新聞

顏清標引退內幕！　壓垮標哥最後一根稻草曝光

確診了要準備哪些物資、怎麼洗衣服？　5張圖看懂「居家照護」怎麼做

顏清標引退！　家族式微揭密

金錢豹老董嗆聲！　地方人士曝光「顏清標引退」真正目的　

老師護學生！衛生局長讚柯很聰明

快訊／立院三讀修正《商品標示法》　網購平台納管

竟讓陳建仁開嗆　他曝柯文哲有三大不容易

遼寧號航艦群進入太平洋　國防部：海空動態全程掌握

僅3.8％確診須住院　柯憂病床再過2天不足

柯文哲下令：「需要用氧氣」才可住院

民進黨議員販毒遭求處「無期徒刑」　國民黨爆：曾任蔡英文副總幹事

確診、隔離這樣請不會扣薪！　6張圖看勞工「防疫請假攻略」

王浩宇跟確診友唱歌　3劑高端曝結果

差點開天窗！北農急借4000劑快篩

更多熱門

相關新聞

藍委聲討「買波音787」口譯「被消失」　外交部控：中國認知作戰

藍委聲討「買波音787」口譯「被消失」　外交部控：中國認知作戰

華航採購波音787事件持續延燒，國民黨立委洪孟楷30日再質疑，美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）在與總統蔡英文會面時3度提到787飛機的銷售，府方翻譯卻充耳不聞，「真當全台都是菜英文？」對此，外交部針對媒體報導回應，中國政府推動認知作戰破壞台灣社會。

WHA5月22日登場　外交部全力爭取受邀與會

WHA5月22日登場　外交部全力爭取受邀與會

傳美議員強銷我24架波音787　外交部批惡意中傷

傳美議員強銷我24架波音787　外交部批惡意中傷

陸外交部：恐怖分子必將付出沈重代價

陸外交部：恐怖分子必將付出沈重代價

外交部預算解凍　羅致政：不要通通付援烏運費

外交部預算解凍　羅致政：不要通通付援烏運費

關鍵字：

外交部

讀者迴響

熱門新聞

小煜1歲兒子驚傳快篩陽性！「目前高燒不退」

阿諾離婚爆「僅剩零星工作維生」！討贍養費內幕曝

顏清標引退內幕！　壓垮標哥最後一根稻草曝光

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

大學情侶開餐廳　一氧化碳奪3命

情侶「隱匿快篩陽」衝急診！理由瞎爆　網一聽全炸鍋

最冷5月！明晨急凍15°C↓恐再創紀錄

台南Josh回「16坪家暴現場」慘況曝

女星「12秒片遭疑走光」驚冒陰影

約女網友洗溫泉　男罵「做不到答應三小」逼性交

aespa遭男學生爽闖入：除了摸都做了

判斷幼童染疫嚴重　呼吸急促是指標

未滿1歲女嬰發燒未篩　羅一鈞說明

板橋情侶餐廳瓦斯中毒亡！網看1關鍵轟「不同情」親友團氣炸

女演員「原味內衣褲」塞爆租屋處

更多

最夯影音

更多
南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km
醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面