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台大生確診睡地下室帳篷　教育部出手「可送集中檢疫所」

記者黃翊婷／綜合報導

本土疫情確診數屢破新高，其中全國大專院校累計已有5098人染疫，但部分學校隔離空間不足，近日還有確診的台大學生在網路PO文抱怨，被安排睡在地下室的帳篷。對此，教育部表示，經指揮中心同意，確診學生可以申請安置在集中檢疫所，另外針對校方的隔離以及檢疫宿舍，每床可獲得5000元至1萬元的補助。

▲▼台大帳篷。（圖／翻攝Dcard）

▲台大在地下室設置帳篷隔離學生。（圖／翻攝自Dcard）

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台大有確診學生近日在網路PO文表示，染疫後被學校安置在會議室隔離，現場沒有衛浴設備，甚至只能躺睡袋睡覺，周圍環境還有蟑螂；接著，又有學生公開校方在地下室搭帳棚當成隔離空間的照片，引發各界關注。

台大校方3日坦言的確遇到安置上的難題，因為資源有限，僅能在符合防疫規範及現有防疫量能之下，將未返家的確診者安置於宿舍公共空間內，加上隔離宿舍量能不足，所以先將同學安置於宿舍地下室（原有健身房、休憩區者），並提供帳棚、睡袋、飲水等因應，等待陸續移出，過程中住宿組輔導員都會透過通訊軟體（如Line）或電話聯繫、關心同學，絕無不理會同學的情事，目前校方也正在洽談包棟外地館舍當作住宿生確診者的隔離宿舍。

▲▼台大確診生「會議室隔離」睡袋過夜！晚上蟑螂亂跑崩潰：好想洗澡。（圖／翻攝臉書）

▲學生靠睡袋睡覺。（圖／翻攝自臉書）

消息傳開後，在PTT掀起網友熱議，並紛紛留言表示，「根本類露營」、「乾脆發紙箱算了」、「睡地下室帳篷也太慘了吧」、「不就表示現行隔離政策根本沒配套，大專校院只是冰山一角」、「全台灣數一數二有錢的學校都只能這樣，其他學校怎麼辦」、「這教育部要幫忙處理吧？慘」。

對此，教育部3日下午召開線上會議，並針對隔離檢疫宿舍調度進行討論，由於各校反映隔離檢疫宿舍量能不足，經指揮中心同意，確診學生可以申請安置在集中檢疫所。

另外，教育部還推出補貼方案，隔離宿舍每床補貼1萬元、檢疫宿舍每床5000元，校方也可以在校外洽租旅館供健康學生暫住，輕症或無症狀學生則鼓勵返家進行居家照護，這部分會依照實際情形加計補助。

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