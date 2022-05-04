6天破9.6萬例　醫籲快做這件事：很快你身邊有許多確診

記者陳俊宏／綜合報導

3日新增2萬3102例本土確診，再創歷史新高，也是連6天破萬，這6天確診相加超過9.6萬人；另外，新增5人死亡，且都沒接種疫苗。對此，「MedPartner 美的好朋友」醫療粉專提醒，不管你現在接種了幾劑，如果符合資格，就趕快去打吧，「不要以為病毒不會找上你，一天幾萬人地傳播下去，很快你身邊就會有很多確診者，千萬別再心存僥倖了。」

「美的好朋友」表示，幾個月前就說，「我們辛苦這麼久把疫情擋在境外，不是要讓大家到處黑皮，而是要趁這些時間，把疫苗打好打滿，面對真正的最終決戰。」

▼疾管署統計，台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑84.93%、第2劑80.18%、追加劑接種率60.10%。（圖／記者呂佳賢攝）

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文中提到，如果那時候有聽進去的朋友，現在應該疫苗都已經完整接種了，真的發生不幸的機率，也會下降很多；面對這個可以1傳10的Omicron病毒，進入社區後，基本上什麼防疫方式，都不可能真的把病毒消滅，最有意義的，還是把疫苗打好打滿。

文中提醒，不管你現在接種了幾劑，如果符合資格，就趕快去打吧，「不要以為病毒不會找上你，一天幾萬人地傳播下去，很快你身邊就會有很多確診者，千萬別再心存僥倖了。」

3日新增5死，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，5名死亡個案4男1女，年齡分佈70多歲到90多歲，死因大多是新冠肺炎併呼吸衰竭或敗血性休克；調查個案本身有糖尿病、中風、心血管疾病、神經系統疾病等病史，都沒有接種疫苗。

▼3日新增5死。（點圖可放大／指揮中心提供）

