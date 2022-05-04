連6天破萬！前疾管署長籲「這類人」改0+7　「再隔離醫療體系會崩潰」

▲疫情升溫，醫療量能也逐漸吃緊。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

本土疫情升溫，隨著確診數不斷上升，隔離人數也再增加，前疾管局局長蘇益仁3日表示，他個人主張「0+7」，應該讓60歲以下打完兩、三劑疫苗的青壯年人口採0+7，因為身體比較健康，如果他們是接觸者，隔離意義也不大，「如果政府要把全民快篩、隔離當成政策，相信公衛、防衛、醫療體系就會被輕症的人擊潰。」

蘇益仁3日接受網路節目專訪時表示，實施清零政策的國家一定會失敗，未來一定要朝向與病毒共存的方向前進，他呼籲，政府應將新冠肺炎從第五類法定傳染病降為第四類，否則台灣公衛、防衛、醫療體系會被輕症的人擊潰。

蘇益仁強調，如果新冠病毒可以跟SARS一樣消失，自己當然支持清零，但新冠病毒並不會，因此，實施清零政策的國家一定會失敗，且歐美現在一天還是好幾萬人確診，「所以最後一定要朝向與病毒共存的方向前進。」

蘇益仁接著說，防疫成功關鍵就是「輕重症分流」，目前重症部分大家都有共識，但輕症人數占確診人數99.5%，民眾對於「3+4」、「以篩代隔」都有爭論，如果政府要把全民快篩、隔離當成政策，相信公衛、防衛、醫療體系就會被輕症的人擊潰。

蘇益仁說，他個人主張「0+7」，應該讓60歲以下打完兩、三劑疫苗的青壯年人口採0+7，因為身體比較健康，如果他們是接觸者，就不要進行隔離，因為隔離意義也不大，且這類人得到之後，再感染的機會很少，所以必須以減災為主體，而不是清零，若將接觸者全部隔離，會讓很多公衛、企業、學校、地方政府等很難運作。