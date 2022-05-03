雙黃線硬要超車！　幸運躲過死劫...騎士怒罵「衝三小啦」

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名機車騎士於4月30日下午騎車行經八德區新興路時，對向1輛轎車違規跨越雙黃線超車，騎士根本來不及反應閃躲，轎車插身而過，騎士躲過一劫忍不住大罵「到底是衝三小？」事後將這段行車紀錄器畫面上傳臉書；八德警方指出，轎車跨雙黃線行為已違反道路交通管理處罰條例，將處罰新台幣600元至1800元之罰鍰，警方查證屬實將依法開罰。

▲桃園市1名機車騎士4月30日下午騎車行經八德區新興路時，對向1輛轎車不顧對向機車竟違規跨越雙黃線超車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市1名機車騎士4月30日下午騎車行經八德區新興路時，對向1輛轎車違規跨越雙黃線超車，僅差零點一秒就撞上機車騎士。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方表示，有未署名機車騎士在臉書上傳一段影片，4月30日下午5時許騎車行經八德區新興路170巷附近，對向一輛轎車已破百時速跨越雙黃線超車，眼看要撞上騎士，但轎車瞬間切回原來車道，騎士歷經生死劫難後怒飆三字經怒斥「到底是在衝三小？」事後將行車紀錄器驚悚畫面上傳臉書讓網友公評。

▲桃園市1名機車騎士4月30日下午騎車行經八德區新興路時，對向轎車違規跨越雙黃線超車，圖為事發地點。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方強調，這名轎車危險駕駛已違反道路交通管理處罰條例第45條1項規定，可處罰新台幣600元至1800元之罰鍰，呼籲用路人駕駛汽機車應遵守交通規則，勿使以任何不當違規駕駛行為影響行其他用路人安全。

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