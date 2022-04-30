男搶銀樓得手百萬！防狼噴霧噴闆娘　法院認「攜帶兇器」重判8年

▲一名欠債男子持防狼噴霧到銀樓搶走11條金飾。（示意圖，非本案當事人／資料照）

記者黃資真／桃園報導

桃園一名高姓男子由於積欠債務，攜帶防狼噴霧前往某銀樓，假意挑選結婚金飾，趁隙從褲子口袋內拿出噴霧噴向老闆娘臉部，趁機拿走11條黃金項鍊，桃園地院認為噴霧劑具危險性，屬於「兇器」，依攜帶兇器強盜罪，重判8年。

判決書指出，高男去年8月1日晚間6點半，攜帶防狼噴霧前往桃園某銀樓，向老闆娘張女稱欲選購結婚金飾，張女不疑有他，拿出金飾盤供其挑選，高男見狀詢問是否接受信用卡付費，竟趁機從口袋裡取出噴霧劑朝張女臉上噴灑，導致張女眼睛刺痛不堪，高男旋即抓取金飾盤的11條金飾逃離，張女忍著刺痛跑出門外追趕，不慎摔倒，致張女雙眼有結膜炎合併乾眼症，以及兩側膝部挫擦傷。

遭偷走的金飾從監視器裡看不清數量，僅從高男及店家證詞認定共11條，分別為1.5兩3條、2兩6條、3兩2條，高男遭逮時扣得其中1.5兩1條，已發還店家，其餘未扣案10條金價至少為128萬4413元。

高男辯護人代辯稱，高男是強拿金飾後才使用防狼噴霧，僅構成搶奪罪或加重搶奪罪，調閱監視器畫面發現，在拿取金飾盤之前，高男右手就已插入放有噴霧劑的口袋裡準備取出，與張女拉扯之際，更持續朝張女臉部噴灑，手段已屬對人之身體施以暴力，並非僅為趁人不被公然掠取之搶奪行為，不採信辯詞。

桃園法院地院認為，高男以強暴手段預謀強盜他人財物，對銀樓老闆娘造成之心理恐懼及身體傷害非微，至今未賠償分毫，依加重強盜罪判8年，並追徵未扣案犯罪所得，可上訴。