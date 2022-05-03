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BMW沒上鎖109萬被偷！2賊酒店爽抱妹買彩券　美甲店老闆快瘋了

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽區一名美甲店老闆開車停在戶外停車場，竟忘了鎖車門，放在中央扶手內的109萬元及手機都被偷走，警方立即調閱監視器鎖定轄內慣竊，循線逮捕2人，僅查扣到現金16多萬，其餘款項2人辯稱除了買金飾、彩券外，都去酒店消費殆盡，警方不予採信，將追查剩餘贓款。

▲▼2名黃男到台南金飾店拿現金買金飾，主嫌在停車場開車門行竊，另一名黃男到彩券行買201張彩券，警方起獲贓物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲2名黃男到台南金飾店拿現金買金飾 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，上個月（4月）28日下午5時許，22歲姜姓男子開著白色BMW，到三峽區長福橋附近一處戶外停車場停車，竟忘了將手機及開設美甲店的所得109萬元帶走，放在車內中央扶手內，更倒霉的是，車子自動上鎖功能竟失效。

▼另一名黃男到彩券行買201張彩券 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼2名黃男到台南金飾店拿現金買金飾，主嫌在停車場開車門行竊，另一名黃男到彩券行買201張彩券，警方起獲贓物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

隔天下午4時許，姜男取車時嚇傻，車內現金及手機全被偷了，趕緊衝到轄區派出所報案。警方獲報不敢大意，立即通知鑑識人員到場採證，並調閱停車場監視器，發現轄內慣竊56歲黃姓慣竊涉有重嫌。

停車場監視影片顯示，29日凌晨12時許，黃男現身在停車場內，徒手一輛一輛車試拉車門，看有沒有沒鎖上，走到姜男的白色BMW車時，有如發現寶藏似的，一溜煙鑽進車內開始搜刮，沒幾分鐘，滿載而歸快速離開現場。

▼主嫌在停車場開車門行竊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼2名黃男到台南金飾店拿現金買金飾，主嫌在停車場開車門行竊，另一名黃男到彩券行買201張彩券，警方起獲贓物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

黃男得手後，拿著鉅款與56歲黃姓好友搭車到台南買金飾，再各自返家。警方鎖定2人，30日先到主嫌黃男家將他逮捕，起獲剩餘贓款5萬1100元，遭竊的手機及金飾約10錢，還有多支手機及皮夾，懷疑他另涉及其他竊案。

隨後警方在三峽區長福街一家彩券行逮捕主嫌好友黃男，他當時大手筆花了9萬多元買201張bingobingo彩券，在他身上起獲剩餘贓款11萬1500元，及2件金飾約9錢。

▼警方起獲贓物及剩餘贓款 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼2名黃男到台南金飾店拿現金買金飾，主嫌在停車場開車門行竊，另一名黃男到彩券行買201張彩券，警方起獲贓物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方在2人身上起獲約16多萬元贓款，加上金飾，約38多萬元，與失竊的109萬元相去甚遠，他們卻辯稱到台南買金飾後，到酒店花掉了，但卻無法交代時間地點，警方不予採信，將追查剩餘贓款，警訊後依竊盜罪及贓物罪移送新北地檢署偵辦。

▲▼2名黃男到台南金飾店拿現金買金飾，主嫌在停車場開車門行竊，另一名黃男到彩券行買201張彩券，警方起獲贓物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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