歐盟最快下周通過「禁運俄國石油」　德國：已準備好加入制裁

▲歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，有望於下周之前達成歐盟禁運俄羅斯石油的協議。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄烏戰爭延續，歐盟委員會預計在3日向成員國提出針對俄羅斯的第6輪制裁方案，其中可能包含石油禁運。曾對此持保留態度的德國也於2日表示，已準備好支持歐盟隨時禁運俄國石油。歐盟委員會副主席波瑞爾（Josep Borrell）表示，有望在下周歐盟外交委員會議上通過對俄羅斯的新制裁措施。

據法新社、路透等報導，歐盟委員會預計於3日提出第6輪對俄制裁方案，其中可能包含對俄羅斯石油實施禁運，這項措施將使莫斯科失去一大筆收入來源。烏克蘭政府表示，俄國對歐洲的能源出口基本上沒有受到制裁，每天仍為克里姆林宮提供數百萬歐元的戰爭資金。

▲氣候變遷社運人士4月29日在布魯塞爾進行抗議活動，呼籲歐盟立即對俄羅斯的油氣實施禁運制裁。（圖／路透）

迄今為止，歐盟國家在能源禁運方面存在意見分歧。俄羅斯在歐洲最大的能源買家德國近日做出重大轉變，表態已經準備好支持歐盟隨時禁運俄國石油，經濟部長哈貝克（Robert Habeck）表示，「德國已達到能夠承受禁運的程度。」德國總理蕭茲（Olaf Scholz）誓言，除非普丁與烏克蘭簽署一項基輔當局支持的和平協議，否則不會取消制裁。

報導指出，來自歐盟國家的大使將於4日開會時討論擬議的石油制裁措施。歐盟委員會副主席、歐盟首席外交代表波瑞爾2日表示，他希望能大幅限制俄國能源進口，儘管目前成員國尚未達成一致，「但我有信心，至少在石油進口方面，到下次歐盟外交委員會會議之前，有可能達成協議。」委員會定於5月10日至16日間舉行下次會議，波瑞爾稱，歐盟期望能在會議上通過第6輪制裁。

▲歐盟成員國的大使們將於4日會議中討論禁止購買俄羅斯石油的制裁方案。（圖／路透）

報導提到，布魯塞爾2日舉行的部長級能源會議中還討論了更大、更複雜的天然氣問題，包含德國在內的歐盟最大經濟體仍依賴俄國天然氣。莫斯科要求「不友好國家」以盧布支付天然氣，而保加利亞與波蘭等國家拒絕支付後，現已遭俄國切斷供應。歐盟能源執委西姆森（Kadri Simson）透露，27個成員國將與波蘭、保加利亞團結一致，儲備天然氣，為斷供做好準備，且據她所知，沒有一家歐洲公司準備改以盧布支付。

法新社指出，義大利生態轉型部長欽戈拉尼（Roberto Cingolani）3日表示，義大利預計在2024年下半年之前，達成完全切斷對俄羅斯天然氣依賴的目標，「我們應該會在2024年下半年實現獨立性，可以不進口俄國的天然氣。」但他也呼籲歐盟委員會針對俄羅斯天然氣的盧布支付機制做出明確、清楚的政治決策，以避免責任轉移至個別的政府或企業。

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