俄國防部：烏克蘭1800名兒童「自願撤往」俄羅斯　單日破萬人撤離

▲俄軍入侵導致許多烏克蘭難民流離失所。俄羅斯方面則表示，光在2日當天就有上千名兒童撤離至俄國。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭數百萬人在俄羅斯揮軍入侵之下成為難民，逃往其他國家。俄羅斯國防部最新公布數據稱，周一（2日）有超過1萬1500名烏克蘭人在基輔當局未介入的情況下，自願撤離至俄羅斯，其中包括1800多名兒童。

根據路透報導，俄國公佈的最新撤離人數中，包含從烏克蘭親俄分離主義地區撤離的人員，即所謂由莫斯科承認獨立的頓內茨克與盧甘斯克人民共和國。俄羅斯國防部表示，這1.1萬名烏克蘭民眾是應他們自己的要求而轉往俄國的，另外，自2月24日「特別軍事行動」以來，已有近20萬名兒童與110萬人從烏克蘭撤離到俄羅斯。

不過，烏克蘭方面則指控，自烏俄戰爭開打後，莫斯科政府已經強迫數以千計的烏克蘭人撤離至俄羅斯。

報導補充，烏克蘭南部具戰略意義的港口城市馬力波（Mariupol）幾乎陷入俄羅斯控制，烏軍最後反抗據點「亞速鋼鐵廠」（Azovstal）上周末開始撤離民眾，第一批從鋼鐵廠撤出的平民已於2日順利抵達烏克蘭控制的城市札波羅熱（Zaporizhzhia）。

此次撤離是由聯合國與紅十字國際委員會（ICRC）居中協調俄羅斯和烏克蘭的一部分救援行動。

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