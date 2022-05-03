上海民眾一戶一人限3小時出門購物　「禁止開車」扁擔推車全用上

記者魏有德／綜合報導

隨著上海疫情趨緩，各區逐步調降封控措施，部分地區也開始採行「一戶一人」憑證出門採買購物的政策，出門時間維持在3小時上下，只能採用步行方式。對此，不少網友分享出門購物的照片和影片，有民眾挑著扁擔、推著推車前往超市或商店，盡可能買齊居家所需的生活用品及食物。

▲上海市民限時出門購物，扁擔推車全出動。（圖／翻攝微博）

《中國科技網》報導，為適應「三區」管控新形勢，上海奉賢區各防範區的居民實施「有限人員，有限區域，有限活動」的管控要求，由村居工作人員、志願者向小區的每家每戶發放出入通行證。根據管控要求，居民出入村、小區需憑該區域出入證，實行「一戶一人一證」錯時管理。

▲推車上滿載著新鮮蔬菜。（圖／翻攝微博）

位於南橋鎮的大嘴鮮生超市外，民眾佩戴口罩陸續排隊入場，在挑選商品的時候，還得保持2公尺線的社交距離。民眾紛紛表示，「菜比較新鮮，價格也沒那麼高」；「超市很簡潔，很乾淨」；「來買點零食，什麼都有，基本上櫃台上東西蠻多的」。

▲民眾領取一戶一人出門購物的憑證。（圖／翻攝中國科技網）

也有部分地區的民眾獲得出門採買的出入證後，帶著木棍當扁擔挑著數個提袋，還有民眾用上各式小推車推物資，手邊沒有工具的民眾也只能大包小包的拎在身上，只希望能盡量多拿些物資回家，補充家裡的生活必需品。