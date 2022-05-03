馬力波今撤離所有難民！俄軍陸海空圍攻　亞速鋼鐵廠還有500人受困

▲馬力波亞速鋼鐵廠受到俄軍嚴重摧毀。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯入侵烏克蘭後陸續侵占多個城市，並發動猛烈攻擊，南方城市馬力波至今仍有至少500人在亞速鋼鐵廠避難。稍早馬力波政府宣布，將在聯合國與紅十字會的協助下，於3日上午7時撤離馬力波「所有平民」。然而俄軍目前仍持續透過陸海空三方轟擊亞速鋼鐵廠，讓撤離活動難上加難。

根據BBC報導，早前才剛有一些馬力波難民在聯合國與紅十字會的幫助下，從鋼鐵廠撤離。而當局也組織了一支官方的車隊，將這些人送往仍由烏方控制的札波羅熱（Zaporizhzhia），原定2日就會抵達，但是救援工作卻發生延誤，目前仍不清楚具體原因。

▲一輛停在烏克蘭南部港城馬力波（Mariupol）的俄軍坦克。（圖／路透）

自從該批難民離開後，亞速鋼鐵廠再度遭受俄軍全方位的猛烈攻擊。事實上，在數個星期內，亞速鋼鐵廠一直遭受俄羅斯的炮火圍攻。2日一段曝光的影片顯示，亞速鋼鐵廠發生大火，而發布影片的人直言，這就是俄軍轟炸的結果。

馬力波市議會透過Telegram宣布，在聯合國與紅十字會的協助下，將重新於3日上午7時撤離難民，對象則為馬力波的「所有平民」。據悉，目前仍有超過500人受困在亞速鋼鐵廠內，包含數十名兒童，而難民被困在這裡已經好幾週，食物、水以及藥品都快要耗盡，情況十分危急。

▲至今仍有超過500人受困於亞速鋼鐵廠。（圖／路透）



截至目前為止，俄羅斯仍然未對此發表任何回應。烏克蘭與俄羅斯近幾日互相指責對方違反條款，而這也造成多次的撤離行動接連失敗。

馬力波如今幾乎已完全處於俄羅斯的控制，在經過俄軍長達數週的猛烈轟炸與激烈巷戰，大部分地區都受到嚴重摧毀，不過烏克蘭軍隊與亞速營合作，仍在持續保衛鋼鐵廠。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》