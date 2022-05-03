英國加碼3億英鎊軍援　強生將向烏克蘭國會演說！創戰爭以來首例

▲英國2日宣布加碼軍援。圖為烏克蘭總統澤倫斯基與英國首相強生。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國政府2日表示，將再向烏克蘭增加3億英鎊（約3億7500萬美元）的軍事援助，提供包含電子作戰設備與反砲擊雷達系統等軍備。此前，英國至今已提供烏國約2.5億美元的援助，其中包含5000多枚反坦克飛彈與5套防空系統。強生3日將在烏克蘭國會發表視訊演說，是俄烏戰爭以來首位發表國會演說的外國元首。

根據路透報導，英國2日宣布加碼3億7500萬美元軍援，向烏克蘭提供電子作戰設備與反砲擊雷達（counter-battery radar）系統。首相強生（Boris Johnson）的辦公室聲明提到，除此之外，英國也將烏軍提供夜視設備、干擾衛星定位訊號的工具與重型無人機，以及為烏國文職官員提供裝甲座車。

強生預計於英國時間3日上午透過視訊方式在烏克蘭國會發表演說，首相辦公室預先提供的講稿摘錄提到，「你們的子孫會說，烏克蘭向世界宣告，與一個決心獲得自由的民族道德力量相比，侵略者的野蠻暴力毫無價值。」

路透報導稱，儘管英國提供了大量軍援，但迄今為止，在500多萬烏克蘭難民中英國只接收了相對較少的人數。英國政府表示，截至上周，已經向烏克蘭發放約8萬6100張簽證，其中約2萬7100人已經抵達英國。

俄羅斯上周指責，北約國家向烏克蘭提供武器，實際上是在參與一場代理人戰爭。美國方面，自俄國入侵烏克蘭以來，已經向烏克蘭提供30億美元的軍事援助，總統拜登上周也要求國會批准330億美元的援助資金，其中包含200億美元的武器、彈藥，以及85億美元直接經濟援助和30億美元的人道主義援助。

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