本週配發27萬口服藥給地方　2萬人份給社區藥局「供居家照護用」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

基隆市長林右昌今（3）在基隆市議會施政報告表示，周末確診數將突破6萬人，屆時公衛手段應退場，他已不斷向中央反映，抗病毒特效藥應下放到地方或核心藥局。中央流行疫情指揮中心回應，本周會配送27萬人份輝瑞口服藥到各縣市，預計周六到貨；後天（5日）會先配送2萬人份的藥物給各縣市核心藥局，供居家照護確診者使用。

林右昌說，現在確診數是過去的數百倍，相關疫情管制措施已變得不具效益，先前實施的公衛手段應該退場，現在最重要的是確保醫院量能，足以應付照顧中、重症確診者。他說，基層診所變得愈來愈重要，很多輕症確診者症狀就像流感，至於用藥，已不斷向中央反映，抗病毒特效藥應該下放到地方或核心藥局。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天已配送至各縣市共22家應變醫院，共計配送2.2萬人份，明日起連續3天會配送各縣市188家專責醫院，總共22.8萬人份，約略是以一個專責病床配20人份的比例發送，若後續消耗快速，則會再補上。

社區藥局部分，羅一鈞也說明，5/5會配送2萬人份到全國各縣市核心藥局，共有57家，主要用於確診者居家照護、送藥到宅及遠距醫療開立。他解釋，核心藥局是透過藥師公會全聯會，找到各縣市倉庫比較大存放藥物的核心據點，可透過各社區藥局領藥，或到社區裡面去到宅發放，比較像定點發送的概念。

羅一鈞說，目前核心藥局共有57家，每縣市至少有1～2家，幅員較大的會增加至3～4家，人口數較多的地區也會有比較多配置。「感謝核心藥局願意做為社區存放點，等到藥物配發下去，我想各縣市可動員起來，配合居家照護醫療團隊，趕快為符合條件民眾開立。」