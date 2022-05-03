情侶竟瞞快篩陽衝急診室　陳時中：交地方衛生局調查

▲有民眾隱瞞快篩陽性，直衝醫院乾淨看診區，讓醫師相當憤怒。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

本土疫情爆發，急診塞爆的情況已經難以排解，但急診科醫師白永嘉2日晚間憤怒發文，指一名男子腹痛掛急診，因沒有發燒和呼吸道症狀，進入乾淨看診區後，他才坦承陪診的女友「在家快篩陽性」，倆人明明知情卻隱匿不說，只因「怕講了會很久才做檢查」。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，相關地方衛生局會調查，若真有隱瞞，衛生局會做適當裁判。

急診科醫師白永嘉2日晚間在粉專《急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）》發文指控一名男患者明知女友上午快篩陽性，卻直接陪同他來急診，隱匿原因是「我怕我講了會影響我檢查和處理的速度。」。

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陳時中在今疫情記者會上被問到相關問題。他表示，地方衛生局會調查，若確實有隱瞞情況，衛生局會做適當裁判。

白永嘉醫師在《情侶「隱匿快篩陽」衝急診！理由瞎爆 網一聽全炸鍋了》報導中提到，患者若沒有發燒或呼吸道症狀，急性腹痛可直接看診檢查，「如果確診陽性，我們當然也會做檢查，但是要更加強的防護，他們兩個明明都知道卻不說。」男子女友陪診後直接返家，未檢測PCR，他無奈地說，「沒有掛號我們也不會逼她做」，但是整個急診區域在得知消息後分區塊紫外線消毒，非常麻煩，也耗費不少人力與時間。